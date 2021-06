Desde que supo sobre su nacimiento, el salsero Víctor Manuelle no ha dejado de compartir sus emociones por lo que sería la llegada de su primera nieta Dylara Valentina.

Sus seguidores a través de las redes sociales se fueron enterando desde cómo el cantante diseñó la habitación de su nieta, hasta cómo se sentía esa madrugada en la que su hija Yanishka se fue de parto, pues el conocido “Sonero de la Juventud” llevaba la cuenta regresiva para convertirse en “el abuelo más feliz del mundo”.

Así como lo suele hacer en las historias que publica en Instagram, ayer Víctor Manuelle compartió un emotivo momento, en el que mientras sostenía en brazos a su nieta, suavemente bailaba con un bolero de fondo.

“Aquí mi primer bolero con mi nieta, me puse a pensar en cómo sería bailar con ella en sus 15 y me puse a llorar, abuelo sentimental. Me tiene loco”, compartió el salsero, quien en enero pasado se casó con Frances Franco, tras 13 años de relación.

El joven abuelo, quien actualmente luce su cabellera platinada, muestra momentos en los que cuida de su nieta y se la disfruta al máximo.

Aunque la pandemia detuvo su agenda de trabajo desde el año pasado, el cantante no ha dejado de producir en este periodo. Además de gozarse a su nieta, ha utilizado este tiempo para elaborar nueva música y llevar a cabo lo que será su próxima producción discográfica que llevará por título “Víctor Manuelle: Lado A/Lado B”.

Este disco -que espera lanzar en verano- incluirá las diversas facetas musicales del artista, desde su lado moderno haciendo colaboraciones con figuras de la música urbana, hasta su lado salsero, como cantante de salsa romántica y sonero.