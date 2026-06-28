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Viviana Gibelli relata la angustiante búsqueda de su hijo tras los terremotos en Venezuela

La presentadora recordó los momentos de angustia que vivió al perder contacto con su hijo de 15 años

28 de junio de 2026 - 2:59 PM

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La presentadora Viviana Gibelli y su hijo. (La Prensa Gráfica / GDA)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Viviana Gibelli contó cómo buscó desesperadamente a su hijo Sebastián Salomón, de 15 años, tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela.

Durante una entrevista para el programa Despierta América, la presentadora venezolana relató que todo ocurrió mientras se encontraba en casa, tras regresar de hacer el mercado. Su hija, Aranza Sofía, estaba con ella, mientras su hijo Sebastián se encontraba fuera jugando fútbol.

En medio del temblor, su primera reacción fue proteger a su hija y salir de inmediato de su apartamento junto a su mascota y la nana.

Una vez en la calle, la preocupación se concentró en buscar a su hijo. Al no poder comunicarse con él por falta de señal, decidió tomar su carro y dirigirse rápidamente hacia las canchas de fútbol donde él estaba jugando.

“Me fui corriendo a buscarlo a las canchas de fútbol”, relató. Al llegar, se encontró con una escena impactante: el campo de fútbol parecía moverse como una ola.

Luego su hijo le confesó que sintió algo imposible de olvidar: “Mamá, nunca voy a olvidar esa sensación en los pies, sentía que no tenía tierra”.

Cabe destacar que el saldo de muertos por los sismos en Venezuela subió a 1,430 el sábado, según informaron las autoridades.

Rescatistas pudieron sacar a Moisés Calzadilla, de 11 años, de los escombros, tres días después de los terremotos en la Guaria, Venezuela.Arkelis Izaguirre (der) busca su hermano Manuel entre los escombros del edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.Sobrevivientes acampan afuera de su edificio de apartamentos, tres días después de los terremotos en La Guiara Venezuela.
1 / 15 | En imágenes: rescate entre ruinas tras los devastadores terremotos en Venezuela. Rescatistas pudieron sacar a Moisés Calzadilla, de 11 años, de los escombros, tres días después de los terremotos en la Guaria, Venezuela. - The Associated Press
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VenezuelaTerremotos
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