Viviana Gibelli relata la angustiante búsqueda de su hijo tras los terremotos en Venezuela

( La Prensa Gráfica / GDA )

Viviana Gibelli contó cómo buscó desesperadamente a su hijo Sebastián Salomón, de 15 años, tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela.

Durante una entrevista para el programa Despierta América, la presentadora venezolana relató que todo ocurrió mientras se encontraba en casa, tras regresar de hacer el mercado. Su hija, Aranza Sofía, estaba con ella, mientras su hijo Sebastián se encontraba fuera jugando fútbol.

En medio del temblor, su primera reacción fue proteger a su hija y salir de inmediato de su apartamento junto a su mascota y la nana.

Una vez en la calle, la preocupación se concentró en buscar a su hijo. Al no poder comunicarse con él por falta de señal, decidió tomar su carro y dirigirse rápidamente hacia las canchas de fútbol donde él estaba jugando.

PUBLICIDAD

“Me fui corriendo a buscarlo a las canchas de fútbol”, relató. Al llegar, se encontró con una escena impactante: el campo de fútbol parecía moverse como una ola.

Luego su hijo le confesó que sintió algo imposible de olvidar: “Mamá, nunca voy a olvidar esa sensación en los pies, sentía que no tenía tierra”.

Cabe destacar que el saldo de muertos por los sismos en Venezuela subió a 1,430 el sábado, según informaron las autoridades.