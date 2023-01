La radio en Puerto Rico está de luto ante la muerte del locutor Mariano “Marianito” Artau.

La esposa de Artau, Mercedes Negrón Cruz dio a conocer ayer, Día de Reyes, la muerte de su compañero por 36 años.

“Con el corazón partido les dejo saber que El Gran Amor de Mi Vida, mi amorcito bello, mi tesoro, mi ‘honiboni’, mi esposo y compañero por los pasados 36 hermosos años, Marianito Artau, ya no está con nosotros. Lo extraño y SIEMPRE lo amaré', expresó la viuda.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del locutor radial.

Ante el fallecimiento varias voces de la radio local han lamentado la partida terrenal de quien fue la voz de la emisora Salsoul e hijo de una leyenda de las comunicaciones en Puerto Rico, don Mariano Artau, fallecido en el 2010.

“Mi querido hermano, Marianito Artau que fuerte y triste la noticia de tu partida. Siempre recordaré esas conversaciones a través de los años que trabajamos en la radio. Mis respetos para usted. Descansa en Paz amigo y mi pésame a Meche”, expresó el locutor Fernando Arévalo, quien trabajó con Artau en Salsoul.

El locutor Joey Colón de La X 100.7 FM también lamentó la partida física de su colega radial.

“Descanse en paz maestro Marianito Artau, gracias por todo lo que aportaste a las comunicaciones en Puerto Rico y al medio de la radio que tanto amamos. Uno de los mejores se nos ha ido”, expresó Colón en Twitter.

El presentador y colega radial de Artau, Joey Hernández compartió su testimonio de admiración para el fenecido comunicador.

“Cuando yo ni pensaba trabajar en la radio tu eras el que yo escuchaba y me decía que clase de voz y presencia tienen ese Marianito Artau. Al pasar el tiempo te conocí en San Juan y fue a través de mi tío Franklin Hernández, quién era promotor de la compañía TH Records. Paso el tiempo y comencé yo a trabajar en la radio en Viva FM 100.3 Aguadilla y Mayaguez. Fue ahí que comenzamos a trabajar juntos cuando entro Salsoul 98.5 al área oeste. Cada encuentro contigo era una clase magistral de la radio y tus consejos todavía los llevo cada vez que subo a una tarima o evento. “Joey la presencia, vestuario, respeto al público y conocimientos del artista que vas a presentar es importante”, me decía el Maestro Marianito Artau. Si porqué eso eres y seguirás siendo para todos nosotros que tuvimos la bendición de conocerte”, expresó en Facebook.

De igual forma exhortó a las nuevas generaciones que conozcan la trayectoria de Artau.

“A la nueva generación, necesitan hacer la asignación, escuchar su voz y presencia. Que noticia triste recibo y me toca duro. Wao, todavía no me repongo de lo de Lalo Rodríguez y ahora tú. A su esposa y eterna novia, un abrazo lleno de fortaleza, y su familia también. La Radio pierde a uno de nuestros valores. Descansa en Paz “Panita Boricua”, expresó Hernández.

La Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico expresó en sus redes sociales.

“La radio puertorriqueña está de luto ante el fallecimiento del amigo y gran locutor Mariano “Marianito” Artau, una de la mejores voces de nuestra isla. Y quien en los últimos años laboró para @salsoul_fm como voz oficial. En su trayectoria profesional logró ser parte de varias emisoras de Puerto Rico”, lee el mensaje de la organización.

Nelson Bermejo expresó: “El Jedi, la voz luminosa de la radio de Puerto Rico”.

Frankie Jay, quien también laboró con Artau recordó al fenecido comunicador con la publicación de la última entrevista que le realizó en el 2022. La descripción de la entrevista lee “Maestro de locución, caballero del micrófono … Marianito Artau de Radio Rock a SalSoul”.

Además de sus trabajos en las ondas radiales, Artau se destacó como maestro de ceremonias para diversos espectáculos de artistas como Tito Puente, El Gran Combo, Raphy Levitt, Ismael Rivera, Ednita Nazario, Celia Cruz, Marvin Santiago y Rubén Blades, entre otras estrellas.