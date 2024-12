Yailin “La más viral” expone alegadas conversaciones con Anuel AA: “Este amor es eterno”

View this post on Instagram

“No puedo hacerme el fuerte y decirte que no quiero, no puedo mentirte y decirte que no te amo”, inicia uno de los mensajes que este lunes Yailin mostró a través de sus historias de Instagram.

“A mí no me gusta lastimar a nadie, odio verte triste, sufriendo, yo quiero estar contigo también y dormir contigo”, continúa. “Dile que este amor es eterno, no importa qué, quisiera estar contigo y darte un abrazo ahora mismo porque sé que no estás bien y estabas todos estos días pensando que yo estaba bravo contigo, estresada la gente atacándote, pero recuerda que no saben”, termina el chat.