Yaiza Figueroa celebra “la participación de su bebé” en dos obras teatrales y un “reality” antes de su nacimiento

“Por mucho tiempo pensé que tener un bebé me iba a quitar oportunidades. Muchas veces los que trabajamos en el mundo del entretenimiento somos juzgados por este tipo de decisiones, sobre todo las mujeres. Asumen que no tienes disponibilidad o te invalidan porque no vas a poder con la presión, ectétera”, comenzó.

“Pero Gustavo Ott y GALA Hispanic Theatre me abrieron las puertas y con la sonrisa que los caracteriza me dijeron que no había problema. Que el personaje se podía adaptar y añadir que estaba embarazada. Entonces empecé a llorar, porque la vida me abraza y me da una lección muy grande. Todo lo puedes, todo, si lo te lo propones. Aquí estamos una vez más representando a Puerto Rico, pero esta vez no estoy sola, me acompaña mi bebé, y no puedo sentirme más orgullosa. Es su segunda obra y ya estuvo en un ‘reality’”, incluyó.