La historia que no sabías sobre la eliminación de Yaiza Figueroa de “Super Chef Celebrities”

Guaynabo - Cuando la actriz Yaiza Figueroa decidió aceptar el reto de participar en “Super Chef Celebrities”, pensaba que no pasaría de la segunda semana de la competencia, sin embargo, y para su sorpresa, su perseverancia jugó a su favor y sobrepasó sus propias expectativas culinarias , quedando a un solo paso del ciclo final del programa, convirtiéndose orgullosamente en la última participante en “achichararse” en el fogón.

“Me siento sorprendida y orgullosa. Gané más de lo que perdí ”, expresó la actriz en entrevista con El Nuevo Día , quien a pesar de no llevarse el premio de $40,000 en efectivo, se lleva en el corazón “grandes amigos y experiencias inolvidables”, valorando la oportunidad “mucho más”.

Ahora su perspectiva cambió por completo y disfruta el momento de cocinar en su hogar. “ Yo antes veía la cocina como una obligación, no como la veo ahora, como un arte. Ahora cocino mucho más rápido. Antes me tardaba una hora y ahora como 25 minutos y wow, pero sí, la disfruto ahora muchísimo más”.

Durante su estancia en el programa, Figueroa enfrentó muchos retos, específicamente cuando llegaba el momento de preparar platillos que incluían carnes, pues practica un estilo de vida vegetariano , lo que pudo haberla puesto en desventaja, pero no fue el caso.

“No sabía diferenciar las carnes, y cómo sazonarlas. Me sentí intimidada, la realidad. Y poco a poco le fui cogiendo confianza, y escuchando lo que los chefs decían. Al final, irónicamente, era lo más que disfrutaba, como nunca lo hacía…”.

En cuanto al reto culinario que la sacó de la competencia, un “ossobuco en salsa criolla, un risotto y un crème brûlée”, entiende, no se trató de sabor, sino la falta de salsa.

“La realidad es que no creo que me haya salido mal…. le faltó salsa. Es que yo no soy muy amante a las salsas, la realidad. Creo que lo estaba haciendo a mi gusto… y el crème brûlée, aunque tenía un sabor exquisito, se pasó un poquito en el horno”, confesó. “Ya estábamos en un nivel que todos cocinábamos bien y eran pequeños detalles, lo que nos diferenciaban”.