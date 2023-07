Después de revelar que pronto su familia crecerá con la llegada de un bebé, los reporteros anclas de “Telenoticias” de Telemundo Zugey Lamela y Walter Soto León expresaron lo difícil que fue mantener en secreto el embarazo, aunque algunos de sus seguidores habían comenzado a sospecharlo.

“Zugey ha bajado una libra, yo creo que he aumentado cinco. Los antojos, los mareos, todos los síntomas típicos de los primerizos, los estoy teniendo”, dijo Soto León, quien se encontraba fuera del Canal 2. “Es una felicidad increíble. Hace semanas sabemos de la noticia, pero hemos esperado a que entre a una etapa más madura el embarazo para crear cierta tranquilidad. Yo estoy feliz, pero también tranquilo porque creo que no hay mejor compañera para asumir este proyecto como Zugey”, añadió el también abogado sin contener el llanto.

Lamela, quien sí estaba en los estudios del noticiario, indicó: “Lo queremos compartir, porque nosotros queremos ser un ejemplo de fe e ilusión para esas parejas que están batallando día a día por este milagro que llevo en mi vientre, que es la respuesta a muchas oraciones (...) Les pido que sigan orando por nosotros. Estamos muy felices”.

En noviembre pasado, Soto León compartió durante un recital de piano que la pareja había perdido un hijo. “Algún tiempo después tuvimos una cita de seguimiento con nuestro médico, y nos enteramos de que …habíamos perdido el ‘baby’… Imagínense la tristeza, imagínense tener que manejar el dolor de pareja simultáneamente con la pena individual; recibir y dar sosiego al resto de la familia ante semejante desilusión. Pero…pero, hasta ahí…uno no se puede regodear en el dolor. Y es tanta mi fe que seguí, y hasta me compré un pianito, porque tenemos fe en Dios y será según su voluntad. En conclusión, perdimos un bebé, pero no la ilusión”, comentó el periodista a la audiencia del evento.

Ayer, la misma red social, el licenciado comunicó que se se convertirán en padres en los próximos meses. Allí compartió un emotivo mensaje junto con un montaje de fotografías donde se puede observar un pequeño bulto en el vientre de Lamela.

“¡Nuestro milagrito viene de camino y deseamos con todas nuestras fuerzas conocerlo ya pronto!”, escribió.

La pareja de telerreporteros se casó en noviembre de 2018, luego de comenzar su noviazgo en 2014.