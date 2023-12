Aunque estén celebrando las navidades con el clima frío de Nueva York, Zuleyka Rivera y DJ Luian no cambian el calor de la “Isla del Encanto” si de fiestas se trata, pues, desde la llamada Gran Manzana, la pareja dio a entrever que su boda podría celebrarse en Puerto Rico.

“¿Santa que tú crees? ¿Me caso en Puerto Rico?”, preguntó Luian Malavé Nieves, nombre de pila del productor puertorriqueño a través de su cuenta de Instagram, acompañado de románticas fotos de ambos en medio de Times Square y otras con Santa Claus.

Entre los cientos de comentarios, la ex Miss Universe 2006 respondió a la interrogante de su prometido con un “yo digo que sí”.

En octubre de este año, la pareja, que llevaba poco más de cuatro años de noviazgo, se comprometió en un momento que fue captado en video y se hizo viral en las redes sociales. En él, Luian guio a Zuleyka, quien estaba vendada, hasta la orilla de una playa, y allí le pidió que fuera su esposa, en la presencia de Nicky Jam, quien cantaba para ambos.

Un mes después, la pareja celebró su fiesta de compromiso el 25 de noviembre en una ceremonia poco común, con el color negro como predominante, y en el jardín del hogar del productor.

“We are officially off the market (Estamos oficialmente fuera del mercado)”, escribió en aquel entonces la modelo en una publicación de Instagram, en la que también dio crédito a las marcas que estuvieron a cargo de su vestuario, maquillaje, decoración, entre otros detalles.