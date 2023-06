Con una promesa de revolucionar no solo el género de RPG, sino la franquicia entera, Square Enix estará lanzando oficialmente a la medianoche de mañana, jueves, su más reciente juego, Final Fantasy XVI.

Ambientado en el mundo de Valisthea, Final Fantasy XVI contará la historia de Clive, un hijo de nobleza que pierde su título luego de que un incidente despertaría en él el poder de los Eikon, deidades magníficas basadas en criaturas míticas de juegos anteriores de Final Fantasy.

La historia de Clive será narrada en tres grandes etapas de su vida: su adolescencia, su tiempo como joven adulto, y su vida como un hombre maduro. A través de su historia además veremos el desarrollo del mundo de Valisthea y la guerra de sus naciones por el poder de unos cristales magníficos necesarios para la supervivencia de la humanidad.

El elenco de la historia además contará con la participación de otros personajes que apoyarán a Clive en su aventura como Jill Warrick, una princesa de una nación enemiga criada como la hermana del protagonista, el misterioso guerrero Cidolfus Telamon y el fiel lobo acompañante de Clive, Torgal.

Una captura de pantalla del demo de Final Fantasy XVI en la que se muestra un Torgal cachorro en los brazos de Jill Warrick. (Captura)

A diferencia de otros juegos de Final Fantasy, esta entrega desechó el tradicional equipo por el que se conocía la franquicia, optando mejor por incluir a algunos personajes como apoyo temporero para el protagonista pero que no permanente.

Jill Warrick es otro de los personajes principales del juego y una amiga muy cercana de Clive. (Press Kit)

De igual forma, y similar a las entregas más recientes, Final Fantasy XVI optó por emplear un sistema de batalla más activo similar a otros juegos modernos como God of War, Dark Souls, Devil May Cry, entre otros. Aunque Square Enix había comenzado a experimentar con este sistema de combate anteriormente en juegos como Final Fantasy XV y Final Fantasy VII Remake, no lo habían acogido de lleno como en esta versión.

El reconocido personaje de juegos anteriores de Final Fantasy, Ifrit, hace su regreso triunfal para Final Fantasy XVI. (Press Kit)

Final Fantasy XVI es un juego exclusivo de PlayStation 5 aunque todavía no se ha anunciado si esto será una exclusividad permanente o si tendrá un lanzamiento para PC en un tiempo definido. El juego estará disponible a parte de la medianoche del jueves.