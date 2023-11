La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo anunció este miércoles que se encuentra desarrollando una película de acción real de la franquicia “The Legend of Zelda”.

La película estará producida por el creador de “Super Mario”, Shigeru Miyamoto, y Avi Arad, productor de cintas como “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, según detalló la empresa con sede en Kioto en un comunicado, donde no se adelantó una posible fecha de estreno.

La película estará cofinanciada por Nintendo y Sony, aunque la primera estará a cargo de más del 50 % de la financiación, mientras que la distribución la llevara a cabo Sony, recogió dicho texto.

“Al involucrarse profundamente en la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento, Nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y ofrecérselo a la mayor cantidad de personas posible”, dijo la empresa en dicho comunicado.

El anuncio se produce después del estreno este año de “Super Mario Bros.: The Movie”, todo un éxito en taquilla y que ayudó también a disparar las ventas vinculadas a esta franquicia, algo que Nintendo buscaría ahora trasladar a Zelda.

También un día después de que Nintendo anunciara sus resultados para abril-septiembre, donde amplió un 17.7 % su beneficio neto, hasta 271,298 millones de yenes ($1,800 millones), una cifra récord para un primer semestre e impulsada por la debilidad del yen.

Uno de los motores de ventas fue precisamente el lanzamiento en mayo del videojuego “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, del que ha vendido 19.5 millones de copias.

La facturación del negocio de títulos para móviles y de gestión de IP (propiedad intelectual) de Nintendo se disparó un 133.3 %, hasta 55,000 millones de yenes, impulsado por el estreno de “Super Mario Bros.: The Movie” y el efecto que ello ha tenido en el aumento de las ventas vinculadas a esta franquicia.

Nintendo era hoy la segunda empresa más negociada del día en la Bolsa de Tokio y subía al descanso de la media sesión en torno a un 6.40 %, su mejor resultado desde diciembre de 2020.

En Estados Unidos, Nintendo World abrió en Universal Studios en Hollywood y la compañía está planeando otro en Orlando. El área del parque que ya tiene en Japón crecerá el próximo año para incluir una sección dedicada a Donkey Kong, otro personaje de Nintendo, dijeron funcionarios.

Nintendo también abrirá un museo dedicado a su historia y legado en la antigua capital japonesa de Kioto en marzo del próximo año.