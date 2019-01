El presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Rafael Batista Cruz, pidió “espacio para analizarla con el cuerpo rector de esta y con la Fortaleza”, la recomendación de la Junta de SupervisiónFiscal, ayer a través de una carta que WIPR, la Corporación para la Difusión Pública del gobierno de Puerto Rico, sea transferida a una institución sin fines de lucro para que “no dependa de fondos gubernamentales”. El ente fiscal otorgó 90 días para la evaluación, así como la discusión de las alternativas que tiene WIPR.

“Es importante señalar que llevamos dos años en la búsqueda de que lleguen más ingresos propios al canal y se ha logrado través de nuestra programación regular, así como de eventos especiales”, aseguró Batista quien añadió que “un proceso como el sugerido por la Junta, conlleva un análisis legal, dado las implicaciones de las licencias que ostentan nuestras emisoras tanto de radio como de televisión”.

Mientras tanto, miembros de la clase artística puertorriqueña reaccionaron a El Nuevo Día a la información vertida.

Johanna Rosaly, quien presentó durante años el programa “Cultura Viva” en el canal expresó que “me da muchísima pena porque somos uno de los pocos países en el mundo que tiene un medio de difusión pública dedicado a la formación, educación de nuestro pueblo, y eso es maravilloso”.

Asimismo Rosaly aboga. como ciudadana, para que se conserve ese patrimonio “tan importante como nuestra universidad, nuestra herencia arquitectónica, y cultural. Aunque por muchos años se perdió el norte respecto a su función, pero el concepto inicial es realmente maravilloso y es un privilegio tenerlo”.

El cantante Chucho Avellanet explicó que en este momento está sin contrato, pero a punto de firmar para que su programa, “El Show de Chucho”, regresa a producirse en ese canal en el mes de marzo.

“No sé mucho los planes de la Junta y el gobernador, no voy al canal desde hace tiempo y no estaba al tanto de lo que está pasando. Como sale tanta noticia de esto a veces no sé que creer”.

Para la actriz Ángela Meyer la propuesta “es un error craso porque WIPR, tanto televisión como radio, es la única estación que se convierte en una alternativa educativa para el pueblo”.

Meyer no tiene contrato con la emisora desde el pasado diciembre y espera regresar en junio.

“En mi caso personal se quedan 15 personas sin trabajo (de no renovar). Confío en el buen juicio del gobernador, y Batista quien es un hombre de televisión y medios. Que luche hasta el final por preservar las emisoras de la Corporación pública del pueblo de Puerto Rico”.

El escritor y productor Silverio Pérez piensa que “es realmente terrible que un grupo de personas que no entiende, ni vivió lo que significó el proyecto de WIPR para Puerto Rico tomen una decisión encaminada a la liquidación de WIPR”.

Pérez manifestó que entiende que la estación es del pueblo de Puerto Rico y no del gobierno de Puerto Rico. “Creo que cuando se utiliza la para convertirse en una especie de gaceta oficial del gobierno le quita respaldo de mucha gente que le ha servido bien al país”.

Expuso que el presupuesto de WIPR es “infinitamente menor al de la Junta”.

“Den el ejemplo ellos y limiten su presupuesto antes de quitarle al pueblo una institución que fue gestada por aquellas personas que entendieron que la cultura puertorriqueña era importante y que necesitaban una estación de radio y de televisión que la llevara a lugares donde no era accesible llegar. Ojalá el gobernador no acceda a la petición”.

María Falcón, quien por décadas produjo y condujo el programa “Geoambiente” que se transmitía por WIPR se unió a las voces que consideran errada la propuesta.

“Para mí la televisión pública, el Canal 6, representa la idiosincrasia de un país, de un pueblo con una programación muy particular representativa de nuestra gente, de nuestros gustos, costumbres, cultura y música”.

Falcón ganó importantes premios nacionales e internacionales, y le otorgó un lugar al tema del ambiente.

“No tengo contrato con WIPR, si me necesitan para mí es un privilegio apoyarlos porque representa mi país… Es una alternativa para crecer y conseguir dinero porque los demás canales lo que hacen es traer mucho de afuera”.