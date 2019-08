El cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny se unirá a la lista de artistas que se presentarán el próximo 26 de agosto en los MTV Video MusicAwards que se celebrarán en el Presidential Center, en Newark.

Según anunció ayer la cadena de televisión, el intérprete de “Callaíta” subirá al escenario en el que también se espera que actúen Camila Cabello, J Balvin, Lil Nas X, Rosalía y Shawn Mendes.

Bad Bunny está nominado a un MTV Video Music Award en la categoría de “Best Latin” por su trabajo junto a Drake en el tema y video de “MIA”. En esa categoría, también están nominados los puertorriqueños Daddy Yankee y Anuel AA. El primero, por “Con calma”, en el que cuenta con una participación del rapero canadiense Snow y, Anuel, por “Secreto”, con la colombiana Karol G. Además, compiten benny blanco, Tainy, Selena Gomez y J Balvin, con “I Can’t Get Enough”; Maluma, con “Mala Mía”; y ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho, por “Con Altura”.

El grupo latino CNCO está nominado en la categoría de “Push artis of the year”, en la que compiten con Bazzi, Billie Eilish, H.E.R., Lauv y Lizzo. Este año, Ariana Grande y Taylor Swift son las cantantes más nominadas este año con diez nominaciones cada una.

La entrega de los premios se transmitirá por MTV a las 8:00 p.m. y contará con el comediante Sebastian Maniscalco como su presentador.