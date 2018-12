El intérprete de trap Bad Bunny cree haber encontrado su propósito en la vida. Y ese le parece que es “darle felicidad al mundo” a través de su música y sus acciones.

El artista, que se proponía anunciar “horita, horita” el lanzamiento de su primera producción discográfica de música nueva, dedicó parte de su día a participar de la actividad “La Nueva Tradición”.

Este evento, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente de Hato Rey, consistió en una entrega de regalos para niños y jóvenes organizada por la fundación sin fines de lucro que creó recientemente “Good Bunny”. La misma dedicará esfuerzos a aportar a la sociedad de las maneras que el cantante encuentre pertinentes.

Benito Martínez, nombre de pila del artista, arribó al coliseo alrededor de las 10:30 a.m. acompañado de una parranda. Ataviado con un suéter rosado y amarillo cuya parte de atrás le cubría la cabeza, se sentó a compartir con la prensa antes de encontrarse con los niños, jóvenes y adultos que asistieron al evento que no promocionó a través de su cuenta de Instagram, que tiene 14.2 millones de seguidores.

Aunque las personas comenzaron a llegar desde antes de las 6:00 a.m., en ese momento no había mucha fila afuera del recinto y el “Conejo Malo” se lo tomó a broma.

“Se quedaron pegados. Están en la iglesia. Hoy es domingo”, sostuvo, quien se proponía entregar 30,000 juguetes, de los cuales repartió alrededor de 5,000. El resto serán entregados al Ejército de Salvación y la organización Toys for Tots.

Mientras, la Escuela Libre de Música, en Hato Rey, recibirá los instrumentos musicales, entre los que había teclados, flautas y hasta baterías.

En el aparte con los medios, Bad Bunny confesó que todavía no ha tenido ni siquiera tiempo de sorprenderse por su éxito, por la rapidez con la que ha crecido la carrera musical que inició hace alrededor de dos años y ya le ha permitido cumplir tantos de sus sueños.

“Yo odio los aviones. Recuerdo la primera vez que mami compró pasajes para irnos de vacaciones a Estados Unidos y yo empecé a llorar. Siempre le decía a mami que no iba a salir nunca de Puerto Rico. Y quien diría que ahora estoy más en un avión y en el cielo que en Puerto Rico. Pero no me quejo de nada. Es una bendición poder cumplir un sueño, poder hacer feliz a otras personas. Yo hay días que me levanto sin ánimo, voy camino a la tarima sin ánimo y cuando entro y veo la reacción del público, a la gente contenta de verme, contenta de estar ahí, me cambia todo el ‘mood’, me da energía, me da felicidad y yo creo que para esto fueque nací. Para darle felicidad al mundo y un día como hoy eso es lo que trato de hacer, darles felicidad a los niños, a los jóvenes, a los padres”, comentó el intérprete de “Desde mi corazón” en el reciente especial musical navideño del Banco Popular, en el que hace referencia a que él “viene de abajo”.

Sobre su Fundación Good Bunny expresó que: “es una fundación que estamos comenzándola ahora. Es algo que salió de mí, del deseo de querer aportar algo a la juventud, a los niños. Yo nunca he dicho que mi música es para los niños o para la juventud, pero yo soy joven y fui joven y fui niño. Y yo sé cómo es que brega, los niños siempre van a buscar las canciones. Yo quería darle algo a la juventud de Puerto Rico a los niños que sé que muchos me siguen. Me sigan o no, esto no es para mis fanáticos, aquí no hay ‘meet and greet’, pueden venir personas que no apoyan mi música. Esto es para el pueblo para que disfruten, niños que quizás no reciben regalo puedan encontrar uno aquí.

Bad Bunny habó con los medios sobre su disco. “Es música nueva, solamente dos temas que ya han salido. Lo demás es música y canciones nuevas. Tendrá como 15 canciones y bien pocas colaboraciones”.

Algo similar pasará en su próximo concierto para el cual adelantó no contará con muchos artistas invitados.

Al evento se unió la tenimesista Adriana Díaz junto a sus hermanas Gabriela, Fabiola y Melanie.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email El artista de trap Bad Bunny celebrará una entrega de regalos en el coliseo Roberto Clemente desde las 8:00 a.m. (Teresa Canino )

Como parte del evento, la organización entregará regalos a los primeros 30,000 niños. (Teresa Canino )

En el evento organizado por Bad Bunny hay música navideña. (Teresa Canino )

El público comenzó a llegar muy temprano en la mañana. (Teresa Canino )

La primera persona en llegar a las 5:45 fue el niño de Yan Saúl Ramos Cruz, desde Bayamón. (Teresa Canino )

La estrella de la música urbana organizó el evento como parte de su deseo de compartir con su público a través de su recién creada Fundación Good Bunny. (Teresa Canino )

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, creó la Fundación Good Bunny con el propósito de empoderar a los jóvenes a través de la música y las artes. (Teresa Canino )

Un grupo familiar participó del evento y recibió regalos navideños. (Teresa Canino )

Un niño muestra el juguete que recibió en la actividad. (Teresa Canino ) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

La atleta se declaró fanática del cantante y dijo que se siente igual o más contenta que el público que llegó a buscar juguetes.

"Me encanta su personalidad, que no le importa lo que los demás piensan", sostuvo.

Bad Bunny comenzará en marzo, con dos conciertos totalmente vendidos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, su gira por Estados Unidos y otros países donde ha logrado acaparar la atención del público que sigue su "nueva religión".