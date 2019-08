El cantante y músico Boris Bilbraut tuvo que llegar hasta Jamaica para encontrar el sonido que quería presentar en su primer álbum solitario, luego de su abrupta salida de la agrupación Cultura Profética.

Durante el mes de abril se trasladó a la antilla en busca de la base pura de reggae roots que desea plasmar en el disco y que confía se convierta en su carta de presentación para continuar su carrera, la que se detuvo en julio del año pasado ante las imputaciones públicas de su exesposa, Karla García Cabassa, por un supuesto patrón de maltrato y agresión al que fue sometida por el baterista.

El músico se divorció el año pasado de la madre de su hija. De igual forma, rompió el vínculo con sus excompañeros de Cultura Profética.

Desde su salida del grupo, el baterista ha intentado retomar su carrera musical como solista. Su primer intento fue en febrero de este año y nunca se concretó.

El baterista se disponía a tener su debut con su banda Los Árboles en un evento en en el Anfiteatro Tito Puente, sin embargo la actividad se canceló. Boris se uniría a la reconocida banda jamaiquina The Wailers.

“Ese evento se canceló. La fecha no fue la mejor ya que se empezó a promocionar en diciembre y en enero que son épocas da navidad y todo el mundo estaba pendiente a otra cosa. La venta llegó a arrancar, pero no se dio”, afirmó ayer el músico en un encuentro con El Nuevo Día para presentar el primero sencillo musical “Mi palabra vale”.

La presentación oficial será este viernes, 23 de agosto en Hard Rock Café en San Juan.

“Estuve en Jamaica nueve días. Durante ese tiempo trabajamos en nueve bases que son nuevepistas. Todas las produje allá con un productor jamaiquino. Él tiene una banda y además es ingeniero de sonido. No teníamos nada y fue empezar en cero. Gracias a Dios lo que me traje en música fue un wow!. Hasta yo mismo me sorprendí” , narró el músico que grabó teclados, batería y una referencia de bajos en Jamaica.

El proyecto musical espera poder lanzarlo en verano. Según dijo, su deseo es que sea en formato físico, ya que se trataría de esa primera producción discográfica.