La canción "I Like It" de la rapera Cardi B, donde colabora ("feature" en inglés) el trapero boricua Bad Bunny, figura entre las canciones favoritas del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

El mandatario compartió, a través de Instagram, cuáles fueron sus 22 melodías predilectas durante el 2018. Una selección que, a simple vista, demuestra cuán variados son sus gustos.

"Apes**t" de The Carters, "Bad Bad News" de Leon Bridges", "Could've Been" de H.E.R., "Disco Yes" de Tom Misch y "Ekombe" de Jupiter & Okwess; encabezan el repertorio de Obama.

El reguetonero colombiano J Balvin también colaboró en "I Like It", éxito que tiene sobre 700 millones de visualizaciones en YouTube.

Benito Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny- lanzó el pasado lunes, 24 de diciembre, su primer disco llamado "X 100pre”, una producción que cuenta con 15 temas.

De estos, tres son colaboraciones: “Mía”, junto al rapero canadiense Drake; la canción “200 MPH”, junto al productor y DJ americano Diplo; y “La Romana”, junto al reguetonero domincano El Alfa.