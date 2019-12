La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, celebrará el inicio de la Navidad con el concierto "Vamos a celebrar", que se llevará a cabo este domingo, 8 de diciembre, a las 4:00 p.m., en el Teatro de la institución.

El maestro Cucco Peña dirigirá este concierto, que contará con el talento de Danny Rivera, Alberto Carrión, Victoria Sanabria y José Nogueras.

“Iniciar la Navidad colaborando con artistas de la calidad de Alberto, Danny, Victoria y José es siempre un privilegio. A través de los años he tenido la oportunidad de trabajar en el Teatro de la Universidad y tiene una magia indescriptible, además de un sonido cálido que vuela a través de toda la sala. Yo invito a todo el mundo a que nos acompañen porque les aseguro que 'vamos a celebrar,” indicó en comunicado de prensa el director musical Cucco Peña.

Este evento forma parte de la celebración del 80 aniversario del Teatro de la UPR y es una recaudación de fondos para las próximas producciones teatrales de la universidad. Dentro de ese contexto, Alberto Carrión expresó que “a mí me encanta el folclor de mi país y el domingo vamos a celebrar nuestra música. Mucha de la historia melódica de Puerto Rico se ha visto sobre el escenario del Teatro de la Universidad y pienso que entre nosotros vamos a regalarle a nuestra gente otro día memorable adornado con lo mejor de la música navideña”.

Por su parte, José Nogueras, quien no pudo ocultar su emoción al respecto aseveró que “yo llevo una vida entera en la música y he producido más de 40 discos todos dedicados a la música de mi país. Este próximo 8 de diciembre recibiré el mejor regalo que me pueden hacer porque yo fui como estudiante de la Universidad testigo de grandes conciertos en este teatro. Los espero para disfrutar juntos de nuestra música”.