Con 50 años, recuperado hace seis del cáncer del estómago que sufrió a principios de 2010 y en medio de un proceso de divorcio, Draco Rosa se siente “como una flor en el campo”.

La enfermedad, la adicción a la heroína que venció en dos ocasiones y otras experiencias desde que partió de su hogar lleno de ilusiones siendo adolescente para emprender una carrera musical junto a la exitosa banda Menudo, hoy son cosas del pasado. Un pasado del que aprendió grandes lecciones y del cual no desea abundar porque su energía está enfocada en el presente.

“Muchas veces yo decía que la música para mí es para sentirla y no entenderla y por primera vez estoy aplicando eso a mi vida: sentir mi vida y no entenderla”, comentó durante un conversatorio que se llevó a cabo ayer en el Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce como parte de la primera edición del evento benéfico “Iron & Roll” de su fundación Voz Forte Alliance, dedicada a trabajar a beneficio de los pacientes de cáncer.

En el mismo participaron la periodista Rosa Delia Meléndez y el doctor Alex Cruz Chacón, hematólogo oncólogo que dirige Centro de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Auxilio Mutuo.

Durante el encuentro, el artista compartió con los presentes reflexiones de su batalla contra el cáncer y también se expresó sobre la situación que vive Puerto Rico tras la movilización ciudadana que logró la salida del exgobernador Ricardo Rosselló. Draco catalogó de “histórico” el compromiso demostrado por los puertorriqueños que exigieron en la calle la dimisión del primer ejecutivo del país y opinó que así mismo deben continuar atendiéndose los reclamos de otras causas justas que tienen que ver con la situación colonial de la isla.

En tono pausado, y reconociendo que los asuntos que afectan al país son delicados, llamó la atención a todo lo que queda por hacer, incluyendo eliminar la Ley Jones, que le impone a Puerto Rico la obligación de utilizar la Marina mercante de Estados Unidos.

“Hay que eliminarla. Yo no sé cómo hacerlo pero ese mismo gentío que llegó a sacar a Ricky Rosselló, que se junte también para sacar la Jones Act. Y hay una lista larga”, expresó Rosa, refiriéndose a la gran cantidad de asuntos pendientes por resolver.

Cabe destacar que Draco formó parte del grupo de artistas encarcelados en el 2001 por ingresar a los terrenos de la Marina durante la lucha para lograr la desmilitarización de Vieques y apoyó la excarcelación de Oscar López.

“Nada es para siempre”

Sobre la ruptura de su matrimonio, el cantautorse reafirmó en el amor y respeto que siente hacia quien fue su pareja durante 28 años y madre de sus dos hijos, Ángela Alvarado. Aceptó que en este momento busca encontrar una nueva manera de relacionarse con ella. “Nada es para siempre”.

Retiro de silencio

Actualmente, su tranquilidad está en su casa en Utuado. Allí puede vivir a un ritmo muy distinto al usual en las grandes ciudades como Los Ángeles, ciudad donde reside su familia.

Esta cotidianidad relajada está en sintonía con el estilo de vida que debe mantener después de haberse sometido a un segundo trasplante de médula ósea. Uno que exige, entre otras cosas, cuidar estrictamente su dieta, hábitos (incluso precauciones al tomar sol e ir a la playa) y niveles de ansiedad. De esta manera, han quedado atrás las costumbres de su juventud.

“No hay que definir. En mi época hubo mucho alcohol. Tuve un problema y me rehabilité de la heroína. Eso es un cuento aburrido. Lo bonito es lo que aprendí en el camino”, señaló quien también aprendió el valor de perdonarse a sí mismo por los errores cometidos.

Draco habló acerca de la experiencia que vivió recientemente en un retiro de silencio durante cinco días. La vivencia le encantó porque entiende le ayudó a cumplir su propósito de conocerse.