Dejar una relación amorosa a veces es una manera de salvarse. Así lo cree la cantante Ednita Nazario, quien al reflexionar sobre su nuevo tema “No pienso volver” identifica en los versos una gran inspiración para todo aquel que atraviesa el dolor de poner fin a un amor.

“Es de las canciones que me gustan porque tiene ese entre líneas de que puedes pasar por un momento difícil, complicado, pero si encuentras ese momento de luz, esa fortaleza, en algún punto de esa circunstancia negativa vas a encontrar algo mejor. Se reconstruye la vida cuando encuentras ese momentito donde el instinto de supervivencia se apodera de ti. La vida vuelve a tomar su rumbo”, expresó la cantante, quien se muestra feliz y entusiasmada con este nuevo material.

La canción es una composición de una gran colaboradora de la cantante ponceña, la española Vicky Gastelo, también creadora de la balada “Para el peor amante”.

Consciente de la situación de violencia de género que sufren muchas mujeres en Puerto Rico, Ednita se solidariza con el llamado a crear conciencia sobre la necesidad de hacer más por eliminar este mal social.

“Yo soy parte de la sociedad y me duele muchísimo, sobre todo porque no lo he vivido, afortunadamente, pero conozco gente cercana que jamás pensarías que están pasando por ese tipo de problema y se sienten atrapadas en relaciones tóxicas que pueden desembocar en una tragedia”, explicó la cantante.

“Creo que la tragedia no es solamente la muerte o los golpes físicos sino el resquebrajamiento del espíritu, cuando machucas el espíritu, cuando te descompones como ser humano. Eso es súper doloroso y difícil además de las consecuencias que trae. Porque trae consecuencias nefastas para la gente que te quiere, para tus hijos, tus amigos, tu familia y eso es una cosa que me preocupa mucho. Me preocupa mucho la violencia de género. Y me preocupa el discrimen”, afirmó la cantante.

A cualquier persona, pero sobre todo a las mujeres que son víctima de algún tipo de maltrato, Ednita les instó a buscar ayuda. Sostuvo que la vergüenza es el mejor aliado de la violencia porque lleva al silencio por temor al juicio de los demás. Para combatir ese sentimiento, la cantante exhorta a cultivar el amor propio.

“Que te mires al espejo en la mañana y quieras al amor más importante de tu vida que es esa persona que encuentras en el espejo, porque de ella depende todo lo que es importante para ti. Si no la amas, defiendes y valoras, a ninguna de las personas alrededor, tus hijos, tu familia, tus amigos, los estás atendiendo con la urgencia y la importancia que merecen porque todos sufren si no la cuidas”, dijo Ednita.

Criticó que a veces se siga promoviendo el modelo de la mujer sacrificada porque “el sacrificio hacia los demás no lleva a una felicidad plena”.

La artista exhortó, en vez, a ofrecer ayuda a los demás, incluyendo a las personas más amadas. El sacrificio es una decisión que al final no demuestra amor a nadie, empezando por quien lo practica, opinó

Para Ednita, las relaciones deben llegar a su punto final cuando llega la infelicidad. Aunque por experiencia sabe que en todas las uniones hay etapas de mucha armonía y otras de dificultades, nunca deben tolerarse la violencia física o verbal, o el sentimiento de insatisfacción constante que lleva a la apatía.

“Yo he descubierto, por las experiencias de la vida que he tenido, que uno empieza una relación para siempre, pero a veces no es así. A veces gente llega a tu vida por una etapa, por un tiempo. Y son maestros en tu vida que te traen todo lo que pueden en determinado momento, cumplen un ciclo y hay que reconocer que ese ciclo se rompió. Lo cierras con dignidad, respeto y agradecimiento. Continúas tu camino y permites que la otra persona también continúe su camino”, dijo la intérprete.

Sin embargo, Ednita reconoce que esto no siempre ocurre porque a veces pasan cosas entre las parejas que determinan otro tipo de final.

“Muchas veces tendemos a ponernos en la línea de fuego una y otra vez, lo intentas todo. A mí me ha funcionado que lleno todos los cuadritos, lo probé todo sin perderme yo, y me puedo ir tranquila por la puerta del frente. Intenté todo y no tengo que volver”, contó al rescatar sus propias vivencias en el amor al que le ha cantado siempre.

Actualmente la artista mantiene una relación sentimental de enamoramiento y “enchule” con Omar González.