El grupo estadounidense Black Eyed Peas y el cantante dominicano El Alfa estrenaron en la madrugada de hoy el sencillo "No Mañana", que formará parte del álbum Translation, que estará a la venta el próximo 19 de junio, informó la productora Mision Films.

The Black Eyed Peas "han querido hacer este nuevo disco de larga duración contando con colaboraciones de grandes estrellas de la música latina, por lo que incluyeron a El Alfa como parte del mismo", señala un comunicado de la productora.

En cuanto al sencillo "No Mañana", con letras en español e inglés, "tiene como base el sello particular" del grupo de Los Ángeles "con el moombahton" y el reguetón "como toque latino".

El sencillo está circulando desde la madrugada de este viernes a través del Youtube de The Black Eyed Peas y todas las tiendas digitales como Spotify, Amazon, Pandora, Apple Music y más.

En este nuevo álbum Translation se encontrarán otras canciones y colaboraciones de The Black Eyed Peas con artistas como Ozuna, J Balvin, Nicky Jam, Shakira, Becky G, Piso 21 y Maluma, apunta la nota.

The Black Eyed Peas manifestó recientemente su deseo de colaborar con artistas urbanos latinos porque los consideran "los nuevos titanes de la música", de los que la comunidad artística de Estados Unidos tiene mucho que aprender, según manifestaron en una entrevista con Efe el pasado mayo.

La agrupación es conocida por ponerle música a las crisis: después del 9/11 sacaron "Where is the Love?". En 2009, en medio de la crisis de las hipotecas pusieron una dosis de esperanza con "I Gotta Feeling" y, ahora, muchos esperan que la pandemia del coronavirus produzca el tercer himno legendario del grupo.