El deseo de continuar haciendo música es más fuerte que cualquier limitación impuesta por la cuarentena. Así lo demostró el cuatrista puertorriqueño Luis Sanz, quien durante el tiempo que tiene que estar en casa, alejado de los escenarios como parte de las medidas para evitar el contagio de COVID-19, se ha dedicado a buscar maneras nuevas de conectar con el público.

Como resultado, logró unir a sobre veinte músicos de países alrededor del mundo para interpretar “Suite criollo II: Homenaje a papá Sanz”. Esta melodía es parte de una obra completa formada por tres piezas que el cuatrista dedicó a su madre, su padre y su pareja sentimental.

"En este tiempo de pandemia uno tiene que reinventarse y de alguna manera llevar un mensaje al mundo", expresó Sanz en entrevista telefónica.

Sostuvo que con tal de mantener la música viva decidió convocar a músicos que fueron sus compañeros de estudios cuando realizó una maestría en composición en The University of North Carolina School of the Arts para interpretar uno de los temas de su más reciente producción "Cuatro Sinfónico".

Para su sorpresa y agrado, todos dijeron que sí. Después de afinar diferentes detalles de logística, Sanz completó este regalo musical lleno de significado, pues le acompañaron músicos de China, Alemania, Brasil, Serbia, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico.

"Estamos bien contentos por esto porque este es un mensaje de unión de todos los músicos, de demostrar que a pesar de la situación que estamos viviendo, no hay barreras", compartió el puertorriqueño. "El que ellos hayan dicho que sí a esta invitación, dice mucho de las ansias que tienen de tocar todos juntos, unidos", apuntó.

Varios de los cómplices de Sanz en este proyecto son músicos que forman parte de orquestas sinfónicas en sus países, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Durante la cuarentena, Sanz ha continuado activo como profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro. Además, ha continuado escribiendo música que integre el cuatro con la música clásica, aunque aclaró que está siempre abierto a explorar otras colaboraciones.

La promoción de "Cuatro Sinfónico" se interrumpió debido a la pandemia y el músico está a la espera de saber qué pasara con varios compromisos que tenía programados. Uno de ellos, en noviembre, es la presentación en vivo junto a la Orquesta Sinfónica de Illinois para estrenar dos temas de su disco y colaborar con otro tema de laorquesta.

"Por el momento, uno tiene unas metas que no sabe bien si se van a dar pero creo que es importante mantenerlas y seguir trabajando, viendo la forma de continuar y aprender cosas nuevas", explicó. En su caso, una de las áreas a las cuales le está dedicando tiempo es dominar las plataformas digitales y todo lo relacionado a hacer y compartir música a través de las redes sociales.

"Hay que seguir. Lo bonito es que todos estamos unidos para ayudarnos los unos a los otros", sostuvo.