En la música como en la gastronomía, hay mezclas que funcionan y otras no tanto. De eso están conscientes los integrantes del Trío Lorenzo, pues al juntarse procuraron que la suya sí fuera una combinación armoniosa.

Formado por los experimentados músicos puertorriqueños Eddie Gómez y Luis Enrique Juliá, en unión al joven Julio Boria, el grupo de jazz combina la experiencia con la frescura, los ritmos modernos con los clásicos, la innovación con la precaución.

“Nuestro estilo es una combinación de alguna música clásica, alguna música del caribe, puertorriqueña también y alguna dedicada a Lorenzo Homar, porque el trío es dedicado a la memoria de ese gran artista, que fue uno de los más grandes que tuvimos en Puerto Rico”, comentó Gómez, un músico de exitosa trayectoria que ha tocado su instrumento, el contrabajo, con los legendarios Miles Davis, Dizzy Gillespie, entre otras grandes estrellas del jazz.

El Trío Lorenzo se unió por primera vez en 2014 con motivo del centenario de Homar, entonces celebrado por la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico.

Hoy ofrecerá el primero de dos conciertos como parte de la temporada anual de Pro Arte Musical. La cita se llevará a cabo a las 8:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce. Mientras, mañana sábado, también a las 8:00 p.m., el trío se presentará en el Teatro Antonio Paoli de la Universidad Interamericana, Recinto de Ponce. Este recital marcará el estreno de Pro Arte Musical en la Ciudad Señorial.

A su manera

La ausencia de la percusión en el grupo es un elemento que los músicos consideran importante en el sonido que logran compartir con su audiencia.

“Nos obliga a hacer cosas que normalmente no se hacen cuando hay batería y congas; nos transforma. No fue algo que pensamos sino que surgió así”, comentó Juliá, quien es guitarrista clásico y compositor de música para ballets y conciertos de cámara. Actualmente dirige el Departamento de Cuerdas del Conservatorio de Música de Puerto Rico, al tiempo que escribe crítica musical en este diario.

Boria, el miembro joven del trío, destacó que esta característica del trío representó un reto inicialmente. Y a este desafío se sumó lo intimidante que resultó ser invitado a tocar con músicos tan destacados internacionalmente.

“Me ha dado un poco de temor, pero ellos me han dado la confianza de que sí lo puedo hacer. Eso me mantiene en la mejor disposición de estar abierto a sugerencias y todo lo que me ayude a crecer”, explicó el joven, cuya incipiente carrera apenas comienza si se compara con la de los músicos que le acompañan.

Sin embargo, Boria ya ha colaborado con artistas internacionales del jazz latino y la música popular puertorriqueña; entre ellos se encuentran el saxofonista Miguel Zenón, el trompetista y productor musical Luis “Perico” Ortiz, el cantautor Glenn Monroig, el percusionista Giovanni Hidalgo y la Sonora Ponceña, entre muchos otros.

“Siendo maestro residente en el Conservatorio (de Música de Puerto Rico) escuché a muchos estudiantes, pero con Julio tocamos unas cuántas veces y escuché algo especial. Tiene que ver con muchas cosas que no sólo dan la técnica, tienen que ver con el corazón. Queríamos que compartiera con nosotros ese talento”, comentó Gómez sobre Boria.

En las veladas de este fin de semana el trío tocará composiciones de Gómez y Boria, así como temas de diferentes ritmos conocidos por el público, pero con el sello que el conjunto ha logrado consolidar.