El productor José “Pepe” Dueño aseguró hoy que no fue hasta ahora que escuchó del padecimiento de tinnitus que supuestamente aqueja al cantante Luis Miguel, luego del incidente que protagonizó el artista con su ingeniero de sonido en pleno concierto en Panamá.

Dueño, quien ha sido el productor responsable de los últimos cuatro espectáculos del llamado “Sol de México” en la isla y quien es la persona que lo trae para el concierto de este domingo, 31 de marzo, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, afirmó que la supuesta condición en el oído no le sorprende, dado que muchos artistas se ven obligados a terminar su carrera artística ante tal padecimiento. A modo de ejemplo detalló que figuras como Brian Johnson de AC DC y Phil Collins ha presentado problemas de sordera.

“Es la primera vez que escucho de ese problema de tinnitus, pero no me sorprende, ya que a Phil Collins y al vocalista de AC DC le pasó lo mismo. No es que pierdas la audición completa, sino que el médico te indica que tienes que parar porque te vas a quedar sordo y eso le ha pasado a varios artistas que no pueden seguir haciendo presentaciones. Cuando estás en el calibre de Luis Miguel que hace tantas giras y canta súper bien cualquier sonido que no se escuche bien lo va a notar y se va a molestar. No es que justifique, pero el sonido es protagonista. Por eso el artista va a exigir que el sonido sea impecable”, mencionó Dueño, tras conocer el argumento sobre el hecho de que el cantante mexicano pudiese recibir terapia auditiva para reducir la tinnitus.

Sobre el incidente que protagonizó el vocalista con su ingeniero de sonido, identificado por algunos medios como Norbert Cansado, lamentó que la discusión sucediera en pleno escenario.

“Si el sonidista comete algún error, el ticket para los ojos del público lo paga el artista. No van a decir es culpa del sonidista, sino del artista que seescucha mal. No estoy justificando, pero conociendo las exigencias de Luis Miguel y lo perfeccionista que es en el escenario, reaccionó molesto”, añadió el productor.

A nivel de producción, adelantó que el montaje de su gira “México por siempre”, es más grande que lo que el artista ha presentado en la isla.

“La tarima es más grande, hay más luces, visuales, escenografía y cuando la gente vea el escenario lo van a ver más grande de lo que se acostumbra con sus conciertos. El show es espectacular. Sus fanáticos van a salir fascinados. Tuve la oportunidad de verlo en Miami al principio de la gira y vi a un Luis Miguel rejuvenecido, lleno de energía, simpático en la tarima, sonriente y muy elegante. Vi el Luis Miguel de hace 25 años, van a salir satisfechos”, dijo Dueño, quien pondrá el sábado el montaje del espectáculo, ya que hay otro evento en el calendario del recinto de Hato Rey.

Dueño reveló quea pesar de haber trabajado con Luis Miguel desde hace casi 20 años nunca lo ha conocido personalmente, su relación ha sido estrictamente laboral. Los acuerdos los establece con el equipo de producción del “Sol de México” y ni siquiera ha tenido la oportunidad de estrechar su mano por lo privado que es el intérprete de “La incondicional”. Eso sí, aclaró que nunca ha tenido un problema laboral con su equipo de trabajo.

Explicó que su “relación es estrictamente laboral y a nivel de montaje es con uno de los mejores artistas con los que he podido trabajar”.

“He hecho más de 1,000 eventos en mi carrera y él es el único de los pocos artistas que no conozco. Nunca nos hemos conocido en persona. He trabajado directamente con su equipo de trabajo y con las exigencias y peticiones de la producción. Él es muy privado, llega al lugar, no usa camerino. Llega directo al concierto. Sube al escenario y se va. Tampoco tiene una lista enorme de peticiones y exigencias como otros artistas”, añadió.

De sus anécdotas con el cantante mexicano narró que una vez trató de que un gobernador de Puerto Rico lo conociera, pero el encuentro nunca se dio. Asimismo, recordó cómo una vez, cuando Luis Miguel se presentó en la isla, le habían reservado unas habitaciones en el hotel Ritz Carlton y el cantante se montó en un helicóptero tras culminar su concierto y se trasladó al hotel El Conquistador, en Fajardo, sin decirle a nadie.

A partir de ese suceso, el productor estableció con los artistas y sus respectivos equipos que la responsabilidad de las reservaciones de hospedería y de transportación, recae en ellos.

Entre las peticiones del artista para su espectáculo figura agua, frutas frescas, jugos naturales, te de manzanilla y jengibre y quesos artesanales. En el caso del camerino por deferencia al vocalista, el productor solicita decorarlo con sofás largos, dos mesas de esquina, lámparas de piso, un espejo largo, velasblancas de vainilla y una mesa de banquete.