Artistas estadounidenses y bandas británicas han ingresado al selecto club del Salón de la Fama del Rock and Roll, entre ellos se encuentran Janet Jackson, Def Leppard, Radiohead y The Cure.

La cantante estadounidense Stevie Nicks, es otra de las elegidas para su ingreso, así como los grupos británicos Roxy Music y The Zombies.

Con este ingreso, Janet se une a su hermano Michael y a los Jackson 5 en la prestigiosa lista del rock.

Congratulations to @JanetJackson on her induction. We are excited to share the joy and celebrate with Ms. Jackson and all of her fans. Head to our website for bios, special ticket access info, official merch + more: https://t.co/9aY5FO8gBH pic.twitter.com/D5KbblpWrU — Rock Hall (@rockhall) 13 de diciembre de 2018

Será el próximo 29 de marzo que se realice la edición número 34 de la ceremonia en el Barclays Center, en Brooklyn. Los artistas serán honrados con una figura en el Museo de Cleveland, destaca USA Today.

La inclusión de Janet se produce después de su tercera nominación.

Tres de los nuevos integrantes fueron nominados por primera vez, como lo son las bandas Roxy Music y Def Leppard, así como la cantante estadounidense Stevie Nicks.

Aunque Nicks ya se encuentra en el salón de la Fama del Rock and Roll, pero como integrante de la banda Fleetwood Mac, que ingresó en 1998.

Def Leppard obtuvo más de medio millón de votos de los fanáticos, que lo hacen merecedor de formar parte del Salón de la Fama.

La banda británica de heavy metal con un toque de pop fue muy popular en la década de 1980, con canciones como "Photograph" y "Pour Some Sugar on Me".

El líder de la banda, Joe Elliott expresó su alegría por pertenecer al selecto club.

“Ahora podemos dejar de mantener la respiración. Qué maravilloso es estar en el mismo club que Rolling Stones, The Beatles, The Who y Queen… Es un bonito honor”, declaró a la revista Rolling Stone.

Otros nominados para 2019 que no lograron ingresar en la prestigiosa lista fueron LL Cool J, Devo, Rage Against the Machine, MC5, John Prine, Todd Rundgren y Kraftwerk.

Pero quienes sí lo lograron fue la banda británica Radiohead. La banda inglesa es una de las más importantes en la escena musical actual.

En una entrevista con Rolling Stone a principios de este año, Jonny Greenwood, de Radiohead, dijo: "No me importa", cuando se le preguntó sobre su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Su compañero de banda Ed O'Brien declaró: "Culturalmente, no lo entiendo. Creo que podría ser una cosa esencialmente estadounidense".

The Cure y el líder Robert Smith se resisten a su etiqueta inicial como rockeros góticos, campeones de fanáticos a quienes les gusta el maquillaje negro, la ropa negra y las canciones oscuras y románticas. Tienen un catálogo de grandes éxitos, que incluyen "Friday I'm in Love," ''Boys Don't Cry," ''Pictures of You" and "Let's Go to Bed."

Roxy Music salió de la escena del rock progresivo de la década de 1970 y tuvo éxitos con "Love is the Drug" y "More Than This". El miembro Dapper Bryan Ferry tuvo una exitosa carrera en solitario y Brian Eno ha sido un productor influyente.

El apogeo de los rockeros británicos en la carrera de The Zombies fue en la década de 1960, con grandes vendedores como "She's Not There" y "Time of the Season".