En medio de la cotidianidad del encierro y sin proponérselo, Kany García creó un nuevo disco que lanzará el 28 de mayo.

La cantautora puertorriqueña publicó en sus redes sociales un video en el que narra brevemente cómo se dio el proceso creativo para este trabajo, que será su séptima producción discográfica. Hace apenas un año, Kany presentó “Contra el viento”, un disco en el que colabora con renombrados artistas como Fito Páez y Natalia Lafourcade.

Sobre el origen de su nueva apuesta musical, titulada "Mesa para dos", Kany relató que nació durante la cuarentena para detener el contagio de COVID-19. Obligada a estar en su casa todo el tiempo, y al igual que muchas otras personas, ha pasado muchas horas absorta en las redes sociales. Sin embargo, en su caso, también ha habido momentos de pausa para estar en silencio. Y ahí ocurre lo inevitable: llega la música.

“Pero de golpe agarro la guitarra y nace una melodía y esa me lleva a otra. Empiezo un escrito que no me gusta, no lo acabo, pero ese me llevó al día siguiente a convertirlo en una canción. La dejo en el cuarto a ver si luego me vuela la cabeza. Me entra un texto un colega que me pregunta cómo estoy. Y yo que antes era de andar con sonrisas, esta vez le contaba de mi fragilidad. Y al acabar esa conversación me sentí tan bien. Empecé a encontrar una conexión entre las canciones que escribía y ese deseo de compartir y conectar con aquellos que se acercaban a mi esquinita. Y ahí llegaste. Te armaste solo", contó la artista.

"Eres el álbum más inesperado que me ha llegado. Uno que nació de una primera confesión con aquella colega. Cómo pensaría yo que en algún momento iba a ser un álbum de diez colaboraciones que pudiera gestarse así. Yo debo quedarme en casa pero la semana que viene tú serás libre", agregó Kany.