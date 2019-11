Que una agrupación artística preserve su esencia por 48 años consecutivos es un logro sin precedentes en la industria musical. Y si a esto se suma que cada vez que llegan las navidades en Puerto Rico se haga una conexión directa con sus tradicionales éxitos, el afán por componer nuevos temas se hace imperativo para Los Cantores de San Juan.

Así han sido las casi cinco décadas del grupo creado por el fenecido cantautor Vicente Carattini. Cada época navideña los Cantores de San Juan se preparan para lanzar un nuevo proyecto musical que recoja la alegría de las fiestas y pueda entrar a cada hogar que celebra la Navidad. Este año, no fue la excepción. La agrupación dirigida por la viuda de Carattini, Nidza Salas Ruidíaz acaba de lanzar su producción discográfica número 45, titulada, “¡Ahora sí… vamos a parrandear!”.

“Una vez Vicente falleció, el lema de la agrupación siempre ha sido el que él nos enseñó: lo bueno no se cambia. Nosotros queremos que pase lo que siempre pasa, que la gente escuche y diga esos son Los Cantores de San Juan. Así ha sido desde el 1 de diciembre de 1971 cuando Vicente fundó este grupo. La fórmula es la misma, temas pegajosos, coritos sencillos para que la gente los aprenda rápido y repetitivos”, explicó Salas Ruidíaz, quien asumió desde el 2005 las riendas de la legendaria agrupación folclórica, tras la muerte de su esposo.

El reto más difícil para ella ha sido la administración total del grupo, ya que Carattini se encargaba de todo. No obstante, Salas Ruidíaz aprendió con rapidez y ha tenido la dicha de continuar el legado musical, tanto así, que para este álbum compuso el tema “Amarte en Navidad”.

“El tema lo escribí una mañana que me desperté a las 5:15 a.m. y de una sola vez empecé a escribir toda la canción. La gente puede pensar que se trata de que estoy enamorada, pero nada que ver. Fue una inspiración que nació así de la nada. Se la presenté al grupo y la trabajamos en conjunto. Una de las cosas que he cambiado un poquito es que les pregunto: ¿alguien tiene un tema?, pues preséntelo y verificamos si se ajusta a los Cantores. Lo otro es que todos los miembros presentan sus composiciones y las evaluamos", narró la viuda sobre el disco que contiene 10 canciones, siete de ellas de miembros de los Cantores de San Juan.