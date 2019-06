La cantante Lucecita Benítez confesó hoy que contempló la idea del suicidio, luego de enfrentar en abril del año pasado un infarto cardíaco que la colocó al borde de la muerte.

No obstante, su espíritu de lucha, de valentía y de ser una fuerte combatiente no permitió que esa idea y los miedos se apoderaran de su vida. Y es que la apodada Voz Nacional de Puerto Rico afirmó que "mientras el cuerpo aguante, la voluntad no falta" y a ella le sobra en su misión de interpretar poesía desde el corazón.

"Esto es un regreso a los escenarios. No ha sido fácil todo lo que he vivido este último año que ha sido una pesadilla. Un infarto te detiene, te cambia la vida. Fue un proceso que emocionalmente tuve que superar. Durante toda esa estadía en mi casa me di a la tarea de organizar mi futuro, el inmediato y el venidero. Confieso que pensé que me moría y un día le dije al médico no quiero seguir viviendo así...me quiero suicidar. Lo confieso porque tuve miedo a todo", reveló hoy la cantante a los medios de comunicación del país en conferencia de prensa desde un restaurante en Condado.

Durante su recuperación, la vocalista optó por enfocarse en su sanación total y se mantuvo alejada de las presentaciones públicas. En un aparte con El Nuevo Día narró que en la Semana Santa del año pasado acudió al hospital Pavía por un fuerte dolor de pecho y por sentirse mareada sin imaginar que se trataba de un infarto. Tras ser intervenida quirúrgicamente señaló que "nací en Viernes Santo".

La depresión que vivió justo después de la intervención quirúrgica, según dijo, fue provocada por los efectos secundarios de los múltiples medicamentos recetados para su recuperación. En su caso no suele ingerir medicamentos fuertes más allá de una aspirina o cualquier otro sin receta.

"Soy bien frágil para ingerir medicamentos. Tomé un medicamento que tenía fuertes efectos secundarios y se me quitaron las ganas de vivir. Es una prueba que uno tiene que pasar sola porque en esos momentos eres tú contigo mismo y tu fuerza de voluntad. Con Dios todo y sin Dios nada", aseguró la voz de "Júrame" que se apoyó de la lectura de la Biblia para rehabilitar su ser, su alma y reencontrar esa fuerza mayor que la hizo levantarse de la cama y hacer lo que ha hecho por décadas "regalar el don que me dio Dios de cantar".

En su caso se armó de su voluntad y de su fe cristiana para salir del estado depresivo en el que se encontraba y aseguró que no tuvo que recibir ayuda psiquiátrica para salir de la profunda tristeza. No obstante, reconoció que quienes pasen por una depresión deben buscar ayuda psicológica y psiquiátrica para salir del estado de salud mental.

Es por ello que tras vencer temores y superar sus quebrantos de salud la intérprete de "Génesis" regresa a los escenarios con un espectáculo el viernes, 13 de septiembre en el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré. La vocalista hará el concierto que presentó en el 1975 en el Teatro Radio City en San Juan, titulado "En las manos del pueblo".

La voz de "Una noche en Borinquen" seleccionó ese concierto ya que solo lo presentó una noche y recoge la esencia de lo que ha hecho por décadas al interpretar canciones que "hablan directo al corazón y cuya temática es social". La artista como de costumbre estará acompañada de sus músicos y todos los arreglos serán los mismos que hizo en la década del 70 para preservar la pureza musical del repertorio.

"Me dicen: 'Lucecita por qué siempre que cantas logras que la gente llore' y mi respuesta es que mi alma también llora y se emociona cuando canto. Soy una mujer auténtica y siempre lo seré. Esa autenticidad y ese sentido de justicia e integridad se proyecta en los escenarios y es lo que me mantiene viva", añadió la veterana intérprete.