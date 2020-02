View this post on Instagram

Que bonito es poder hacer un concierto en un lugar donde la música logra conectarnos como si habláramos el mismo idioma, entendernos sin importar raza o cultura y armar una tremenda fiesta! Esta noche fue una de esas que no se olvidan. Thank you Saudi Arabia for your unbelievable energy. Can’t wait to be back. Gracias???? ????????#VIDAWorldTour ?? (??: @amartpr)