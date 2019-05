Los dos años que estuvo ocupándose de su unigénita, Alessandra, marcaron un momento importante para la cantante y compositora Natalia Jiménez.

Por un lado, se desprendió de esa capa de su vida formada por todo lo que representa ser artista: los viajes, las entrevistas, los conciertos, las cámaras. Incluso no encontró tiempo ni energía para escribir alguna canción durante mucho tiempo. Sentía que tenía el “cerebro hinchado”.

Por otra parte, durante el periodo que se dedicó exclusivamente a la maternidad, la industria musical dio un cambio enorme y eso la enfrentó al dilema de cómo volver a acercarse a sus seguidores.

“Para mí, la decisión de parar después que me convertí en mamá no fue tan difícil en el momento, cuando la tomé porque dije: 'bueno ahora que voy a ser mamá quiero dedicar todo este tiempo a esto. He sido artista toda la vida, he cantado toda la vida, he compuesto, salido de gira, todas estas cosas, pero nunca he sido mamá y creo que ella se merece toda mi atención esos meses'. Sentí que era importante darle ese tiempo porque sabía que después iba a tener que volver a lo mío”, comentó.

Una vez comenzó a correr el tiempo alejada de los escenarios el asunto se tornó “medio difícil”.

“Estoy acostumbrada a un ritmo de trabajo constante, de salir de viaje, que si las fotos, que si el video, no sé qué. Parar en seco también me hizo regresar a quién soy como persona, sin luces, sin fotos, sin música. Qué soy yo cuando me quitas todo eso, ¿no?. Y es un redescubrimiento cañón. Así es que estoy contenta de que tuve a mi hija, que pude pasar por todo eso y ahora vengo con más ganas de trabajar que nunca”, precisó la cantante, quien se describe como una madre bastante espontánea.

“Pensé que iba a ser así medio ‘friki’. Así como que iba a comer todo orgánico, ‘gluten free’, todas esas tonterías que nos meten en la cabeza a las madres como si no tuviéramos suficiente presión”, indicó. Y aunque sí se contagió de esa tendencia un par de meses hoy es feliz con que su hija simplemente coma algo.

Lo que sí tiene muy presente es mantenerla alejada de la tecnología durante esta etapa de su desarrollo. Por eso, prefiere promover el juego libre cuando están compartiendo.

“No quiero que esté pegada a la pantalla del teléfono todo el día. Eso lo hace con el papá cuando estoy de viaje. Cuando está conmigo no. Estamos jugando con cosas. Y le pongo pinturitas y las bolsas de papelitos, de piedras, lo que pillamos por ahí. Siento que con eso estoy echándole mano con la creatividad porque a los niños ahora les hace falta un poco eso de crear ellos mismo un mundo de ilusión. Se lo damos todo hecho”, opinó.

Próximos pasos

Ahora, de vuelta al ruedo musical, disfruta del éxito de su tema más reciente “Nunca es tarde”. Este ya cuenta con más de un millón de vistas en YouTube. Es una balada romántica junto a Jesús Navarro (integrante del grupo mexicano Reik), que tiene el estilo que la caracteriza; dulce y fuerte a la vez.

Aunque la artista contempló explorar un camino distinto, como unirse a un cantante urbano, se dio cuenta de que eso no era para ella.

“Me encontré de repente en un mundo donde no había ‘pop’ y es todo urbano. Y dije, ok, entonces qué hago y me puse a componer”, relató.

La voz de “Creo en mí” escribió casi un año diferentes tipos de géneros, incluyendo el tropical y el urbano, pero al final volvió a su raíz.

“Me costó mucho encontrar mi lugar y asegurarme que iba a ser algo que fuera genuino, pero que funcionara para el momento y al final me decanté por lo mío”, apuntó.

Asimismo, la artista lanzará este año un disco de rancheras. Esta era una cuenta pendiente porque entiende que esta música es perfecta para ella y se siente cómoda interpretándola.