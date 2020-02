La noche del 14 de febrero del 2020 será inolvidable para Camille Estepa y Daniel Ruiz, quienes mientras disfrutaban del concierto del cantante Tommy Torres en el Coliseo de Puerto Rico, sorpresivamente vieron sobre el escenario a su hijo Ismael, a quien no veían hace dos años.

Torres, quien los pasados viernes y sábado ofreció conciertos a casa llena, repitió así lo que hace 20 años la cantante Ednita Nazario había hecho con él: darle a un joven cantautor la oportunidad de presentarse y demostrar su talento.

El joven natural de Bayamón, cuyo nombre artístico es “Izma”, acompañó a Torres a entonar “Dame esta noche” en las dos veladas de conciertos.

“Cuando salí y recibí la ovación del público, recibir el cariño y la forma en que me abrazaron fue tan increíble que me da sentimiento al decírtelo”, expresó a El Nuevo Día el cantante y músico autodidacta de 29 años, quien como muchos puertorriqueños, luego del huracán María partió hacia Orlando para ir tras sus sueños y trabajar en la música.

La reacción de sus padres, que resultó ser muy emotiva, quedó plasmada en un video que el mismo Torres compartió en su página de Instagram. “Al ver el vídeo de mi mamá llorando, empecé a llorar porque, aunque sabía que se iba a emocionar, fue más especial de lo que me imaginé. Es el sueño de cualquier persona, ver a su mamá con su cara súper orgullosa de que su hijo está logrando lo que tanto ha soñado desde que se fue de Puerto Rico”, manifestó el novel cantante, quien desde hace varios años se ha dado a conocer a través de las redes sociales por grabar temas “covers” de artistas con arreglos diferentes.

Según cuenta, fue precisamente por uno de sus videos en redes que Torres lo conoció. Años más adelante, se conocieron personalmente en unas competencias.

“Ensayamos por teléfono, porque él está en Miami y yo en Orlando. Me llamó y me preguntó si podía cantar con él en el concierto, que él quería que yo estuviera, que estaba escogiendo a artistas y pensó en mí así como Ednita Nazario le dio la oportunidad a él de presentarlo, que quería hacer lo mismo con otro artista y ese era yo”, recordó emocionado al hablar del intérprete de “Pegadito”, por quien dice sentir un profundo agradecimiento. “Esa llamada ha sido la emoción más increíble que he tenido en mi vida”, destacó.

Sin embargo, por varias semanas, tuvo que aguantar la euforia y guardarse el secreto. No debía decirle a nadie sobre su aparición en el escenario, ni siquiera a sus padres ni a su familia. Finalmente, resultó ser tremenda sorpresa no solo para sus más allegados, sino también para los más de 1000,000 seguidores que tiene a través de las redes sociales. El dúo se repetirá el próximo 23 de febrero, cuando Torres se presente en Orlando, Florida.

El mejor de los consejos

Después de cantar en tarima, Izma fue llamado por la cantante ponceña Ednita Nazario a su camerino para hablarle. “Fueron de las mejores palabras que he escuchado en mi vida. Un consejo que no tengo ni palabras para agradecerle lo que hizo porque la admiro mucho. Me dijo que conectaba mi voz con mi espíritu, con mi garganta y con mi mente. Que le permita a Dios hacer lo demás, que tengo que amar lo que hago, y siempre tener presente el nunca olvidarme de donde yo soy”, reveló.

Lanza su primer sencillo

Como si fuera poco, el mes próximo saldrá a la luz uno de los temas con el que ha estado trabajando, titulado “Me fui”, el que describe como “refrescante y que conlleva una gran historia”, en la onda del R&B. Simultáneamente, lanzará el video musical que fue grabado en Dubai e India.

“Quería que el primer tema que lanzara fuera tirando la casa por la ventana, como dicen en Puerto Rico, y hacerlo súper brutal”, dijo el cantautor, quien además toca guitarra, piano y batería.