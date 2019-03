Luego de 38 años como uno de los pilares de El Gran Combo dePuerto Rico, Luis “Papo” Rosario confirmó hoy su retiro de la agrupación.

El intérprete de “El carbonerito” llevaba más de un año fuera de la agrupación tras someterse a tres intervenciones quirúrgicas para un padecimiento de espalda, y su regreso a los escenarios era incierto.

“Hemos llegado a un acuerdo junto con mis familiares, junto con el señor caballero Rafael Ithier, mis compañeros de trabajo, hemos tomado la difícil decisión, yo he tomado la decisión de mi retiro”, expresó Rosario durante el segmento de “El Guitarreño”, en el programa Pégate al Mediodía (Wapa TV).

“Me retiro, pero es hacia mi hogar… con el favor de Dios, continuaré en alguna faceta. Ya Dios me dirá, como ya me ha dicho ‘Papo, acógete a tu retiro’, en alguna faceta yo estaré en algunos medio, porque hasta el día en que me retire, que papa Dios me mande a buscar, seguiré siendo Papo Rosario, en de El Gran Combo”, añadió acompañado por su hijo Aniel.

En entrevista en noviembre pasado, el creador y manejador de la agrupación anticipó que quería darle el espacio a Rosario para que evaluara su salud y tomara una decisión.

“Yo he hablado con él y le he dejado saber que quiero que sea él quien me diga por el momento cuando esté ‘ready’, ver si puede volver y qué puede hacer”, dijo entonces Ithier, sobre Rosario, quien además de ser corista era el líder de la coreografía de la agrupación.

“Cuando me diga estoy ready, pues pa’ lante, de no estarlo que me lo deje saber. No tengo problemas. Pero ya para el año que viene él tiene que tomar la decisión. Siempre lo vamos a ayudar, pero no quiero que la gente hable de más cuando de estas cosas se tratan. Voy a esperar que regresemos de México para hablar nuevamente con él. Quiero que sea él quien me diga y no yo tener que tomar esa decisión”, añadió el líder del conjunto creado en 1962.

Hasta el momento, el excantante de la Orquesta de Sammy García, Joselito Hernández, ha sustituido a Rosario en la mayoría de los compromisos de la llamada Universidad de la Salsa.