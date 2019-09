El cantautor Pedro Capó celebrará por partida doble las dos nominaciones que recibió hoy en los premios Latin Grammy, ya que la gala de la premiación en Las Vegas será el mismo día de su cumpleaños.

La voz de “Calma” cumple el 14 de noviembre y lo festejará en la ceremonia de los premios que distinguen lo mejor de la música latina en el pasado año. El artista está nominado por su éxito mundial “Calma” en las categorías de Canción del año y Mejor fusión interpretación urbana, por su versión con Farruko, según reveló esta mañana la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación.

“Es un orgullo estar nominado con este tema que me ha abierto las puertas al mundo. Qué mejor que celebrarlo con dos grandes amigos míos (Kany Gracía y Tommy Torres), quienes compartimos la misma nominación (Canción del año). Vamos a celebrar en grande. Es lindo porque son tres boricuas que estamos representando y vamos para Las Vegas todos a celebrar que además es mi cumpleaños y voy a estar con mis amigos pasándola chévere”, sostuvo el artista que aún asimila el éxito del tema reconocido internacionalmente, en especial la versión que grabó con el reguetonero Farruko.

Kany y Tommy están nominados con el tema "Quédate" en la categoría de Canción del año. Mientras que en la categoría de Fusión Urbana, Capó compite con Bad Bunny, Daddy Yankee, Sech, Darell, Farruko y Zion y Lennox.

“Hoy no he hablado con Farruko, pero espero que podamos estar juntos en Las Vegas para celebrarlo”, explicó el artista que aseguró que anoche fue de los boricuas afortunados que no sintió el temblor de 6.0 registrado a unas 44 millas de Puerto Rico, ya que estaba haciendo ejercicios en el gimnasio.

La canción "Calma" que promueve la jerga de los boricuas sumado a la identidad de nuestra cultura popular le permitió al cantautor llegar a plazas que nunca imaginó como Brasil, Suiza, Alemania, España, Italia, Londres y Argentina, entre otras.

“Ha sido inesperado y estoy muy agradecido de un año intenso con todo lo que ha pasado con este tema. Calma ha roto todas las barreras del idioma porque conectó sin importar el idioma o la letra", afirmó.

El intérprete reconoció que el tema ha marcado su carrera musical, pero no por ello se le quitan las ganas de seguir componiendo. Al contrario, disfrutar del alcance que ha tenido le permite “subir el listón y seguir sumando letras”. Capó trabaja en el vídeo de lo que será su próximo sencillo, el que espera lanzar el próximo mes.

El artista se presentará este próximo sábado, 28 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot para repasar su trayectoria y validar lo que ha logrado con el tema “Calma”.

“Tenemos más de seis invitados y puedo asegurar que será diferente a los demás conciertos. Voy con bomba y platillos y con una gran producción”, añadió el artista.

Sobre su participación en la nueva competencia de talento “Reina de la canción”, producida por Daddy Yankee y que cuenta con Olga Tañón y Natti Natasha como jueces, indicó que se encuentra muy entusiasmado con el rol de director artístico y copresentador. La voz de “Duele ser infiel” conduce el programa de televisión de Univision, junto a la mexicana Alejandra Espinoza.