Por décadas el cantante español Raphael Martos ha tenido a Puerto Rico presente en todas sus giras, en sus entregas musicales, y esta no es la excepción. Luego de presentarse en el 2016 en la isla, vuelve al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 12 de octubre con Tour “RESinhpónico’, en el que interpretará las canciones incluidas en su más reciente producción.

En el concierto que planifica para Puerto Rico, el artista pop le dará otros matices a su presentación al combinar sus éxitos como “Qué sabe nadie”, “Mi Gran Noche” y “Yo soy aquél” entre otras, con la música sinfónica y electrónica acompañado por la Orquesta sinfónica de Puerto Rico como lo estrenó en el Festival de la canción de Viña del Mar en Chile en febrero.

“Unos matices mucho mejor. La gente va a tener la oportunidad de escuchar mis mejores canciones, mis grandes canciones, en esa noche músical”, compartió el llamado “Divo de Linares”.

Para el artista Puerto Rico ha tenido un gran significado en su carrera.

“Mucho, una enorme emoción y grandes alegrías durante muchos años… Estoy deseando que llegue el 12 de octubre para poder estar en la isla del encanto y maravillosa que es Puerto Rico que tantas veces me ha dado su hospitalidad, donde me siento tan querido. Voy a recoger ese abrazo del cariño que me tienen”.