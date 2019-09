Luego de mantener en el hermetismo su vida privada, Rod Stewart habló por primera vez y públicamente sobre su batalla contra el cáncer de próstata, misma con la que lleva luchando desde hace tres años, y que desde julio, según él, está en remisión.

Durante un evento benéfico realizado en Surrey, Inglaterra, para recaudar fondos contra esta enfermedad, el cantante de rock reveló que fue diagnosticado en febrero del 2016 mientras se realizaba un chequeo de rutina y después de luchar tres años contra el cáncer, por fin ya está curado.

"Tres años atrás fui diagnosticado con cáncer de próstata. Nadie lo sabía, pero pensé que ya era hora de decírselo a todos. Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de próstata y simplemente me salvé porque lo descubrí temprano", confesó a los asistentes, según The Mirror.

Con su habitual sentido del humor y ante cerca de 500 personas, el músico de 74 años, quiso animar a otros hombres a hacerse controles médicos, debido a que el cáncer de próstata no tiene síntomas y sólo se detecta a través de una prueba específica.

"Muchachos, realmente tienen que ir al médico. Un dedo en el cu**, y no duele nada", dijo Stewart.

Por último, el cantante británico agregó: "Si eres positivo y trabajas en ello y mantienes la sonrisa en la cara... He trabajado en ello durante dos años y he sido feliz, y Dios me ha cuidado".

En dicho evento también participaron Kenney Jones, excompañero de la banda Faces y el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, quien estuvo muy emocionado durante toda la ceremonia, por lo que aprovechó para dedicarle unas palabras a Stewart.

"Ahí arriba le gustamos a alguien, Rod", expresó Wood.

No es la primera vez que Rod Stewart lucha contra una batalla de este tipo, pues en el 2000, la leyenda del rock padeció cáncer de tiroides, siendo obligado a operarse de la garganta, sin embargo, la operación fue todo un éxito y no fue afectada su voz.