El precio de la fama es encontrarse siempre bajo el ojo público, sea para recibir halagos o críticas. Esto último es lo que ocurrió en Instagram con Shakira y Maluma, quienes el último fin de semana lanzaron el videocliop del tema "Clandestino".

Por medio de la red social Instagram, Shakira reveló el videoclip que, de momento, ha sido visto más de 12 millones de veces en diversas plataformas.

Pero si estamos ante un video exitoso, ¿Por qué los usuarios lo criticarían? Ellos aseguran que el concepto del video ya se ha visto antes, algunos incluso consideran que es un plagio directo de otras propuestas audiovisuales.

Los críticos de Instagram indican que "Clandestino" de Shakira y Maluma sería un plagio a "I'm Into You" (2011) de Jennifer López y "Drunk in Love" (2013) de Beyoncé. En ambos videos, las cantantes bailan con movimientos sugestivos en la playa.

"Yo esperaba más significado en las canciones no una repetición de lo que ya hemos escuchado", escribió adajgonzalez.

"Me decepcionaste feo, tu música ya no tiene tu marca personal que te caracterizaba", aseguró saxelrod12Vendida.

"Deberías de buscar tus otros directores con quienes has trabajado anteriormente", escribió otro usuario que criticó la falta de originalidad del vídelo "Clandestino".

No es la primera vez que el nombre de Shakira ha sido pronunciado junto a la palabra plagio.

En 2014, el intérprete dominicano 'El Cata' sostuvo ante tribunales que la canción "Loca" de Shakira fue un plagio. Él ganó la demanda en una corte de Nueva York.