Vanesa Martín, la cantautora malagueña que acompaña a Kany García en el tema "Desobedecerme", tiene una carrera sólida que incluye, incluso, haber escrito un tema para una de las figuras más importantes de la canción romántica en español: el ídolo de varias generaciones; Raphael.

Aunque se presentó por primera vez ante el público puertorriqueño el sábado, como invitada de García en el cierre de su gira “Soy yo”, la chica de ojos cafés y amplia sonrisa ha mantenido una trayectoria ascendente desde que le notificó a su familia que se mudaba a probar suerte como cantante en Madrid.

De ese momento al presente ha grabado seis discos y publicado un poemario (Mujer Océano). Su más reciente producción musical se titula “Todas las mujeres que habitan en mí” y, según lo describe la cantante, es su cd más personal hasta la fecha. Este trabajo contiene las colaboraciones con Abel Pintos (En el aire), Mariza (Pídeme) y Kany García (Desobedecerme).

A la voz de “Para siempre” decidió invitarla a cantar junto a ella tras no poder aceptar (por compromisos de trabajo) la oportunidad que le había extendido para participar de su disco más reciente.

“Ese tema lo terminé cuando vine de vacaciones aquí el año pasado. No tenía idea si iba a entrar en el disco ni si iba a ser una colaboración ni nada. Con las vueltas de la vida, un día estaba en Los Ángeles cantando y cuando vi que la gente nos conectaba tanto a Kany y a mí la llamé para decirle: yo este tema lo escucho y te veo. Se lo mandé y ella dijo: vamos, me encanta”, relató quien además toca el piano y la guitarra.

La conexión con la boricua, sostuvo Vanesa, fue inmediata desde que coincidieron en Madrid cuando la invitó a comer comida malagueña. Ambas cantantes comparten, además del gusto por la buena mesa, un estilo similar de abordar la música, con honestidad y mucha pasión, según pudo constatar la malagueña.

"Todas las mujeres que habitan en mí" incluye 13 tema de su autoría que hablan de las múltiples personalidades en las que se desdoblan ella y todas las mujeres porque son muchos los roles que asumen a lo largo de sus distintas etapas.

"Está la rebelde, la decidida, la cuidadora, todas esas. La vida no deja de sorprenderme y de repente aflora una personalidad nueva", comentó la cantante, quien escribió desde un deseo de reconectar con todo lo que era familiar después de haber pasado mucho tiempo en una gira internacional para promocionar su disco Munay.

Vanesa es una de las artistas jóvenes que por el momento se mantiene defendiendo su propuesta musical sin recurrir al ritmo urbano. Su estilo musical, describe, es un punto medio entre el ‘pop’ y la música de cantautor que al principio le parecía medio extraño pero ahora le encanta. Se dio cuenta de que esa era su voz para comunicar tanto sus vivencias, como las observaciones de la vida que suele hacer todo el tiempo porque se describe como una cuentista, una mujer “muy peliculera” desde que compuso su primera canción a los 11 o 12 años.

“Algunas canciones (de música urbana) me gustan, otras no. Como todo. Para mí las letras que degradan a la mujer no las comparto. Las faltas de respeto no las comparto, pero creo que Rosalía es una artista grandiosa. Creo que la música, cuando está bien hecha, es música igual”, comentó sobre la posibilidad de explorar en algún momento el reguetón o el trap.

La realidad es que su carrera va por un camino muy distinto. Hace dos años, esa labor que armar historias que empezó a tomar en serio tan temprano la llevó a ser admirada incluso por Raphael. Fue el propio cantante quien un día, antes de ofrecer un concierto, le dijo: te va a gustar mucho la canción tuya que voy a cantar. Cuando recibió la invitación de componer para él, a través de su hijo, sintió una emoción que todavía la emociona. Con los pelos de punta, escribió de inmediato.

“Ese mismo día le mandé ‘Cada septiembre’. Yo, peliculera, me imaginaba a Raphael, con las giras tan grandes que hace. Imaginaba cuando vuelve ver a su amor (su esposa Natalia) como hace su vida a diario, porque él está lejos. Yo me hacía la película de él agradeciendo la vida que tiene pero perdiéndose muchos momentos”, relató. Cuando Vanesa le contó a su padre que escribiría para Raphael él no le creyó nada. Cuatro meses después le llevó el álbum y vio como derramaba lágrimas. Ese momento, se sabe por cómo la cantante se pasa las manos por los brazos porque tiene la piel de gallina, no lo olvidará jamás.