Adam Blasco Monrozeau, un chico de doce años, no sabía a quién iba a interpretar; sólo que era a un famoso y que trabajaría con él en un vídeo y que aparecería en la portada de su nueva producción musical haciendo el papel del artista cuando niño.

Así que cuando supo que era una estrella de fama mundial y que haría de él cuando niño comenzó a llorar por la emoción. El jovencito, hijo de la cantautora Yaire Monrouzeau y del productor músical Miguel Blasco, encarnaría nada menos que al trapero Benito Martínez Ocasio, mejor conocido por Bad Bunny.

Adam no solo aparece en la carátula y contracarátula de la producción musical que está en boca de todos a nivel mundial, "YHLQMDLG", sino que protagoniza los vídeos que acompañan los 20 sencillos del álbum que estrenó en las principales plataformas digitales el pasado sábado 29 de febrero. Actualmente cuatro temas de esta producción se encuentran en el Top 10 de la plataforma Spotify a nivel mundial, a saber: "Ignorantes", "La difícil", "La santa" (a dúo con Daddy Yankee) y "Si veo a tu mamá".

“Mi hijo Adam es un niño como cualquier otro. Fue a un casting y se lo ganó por sus propios méritos. Audicionó junto a otros 30 niños que asistieron. Nadie sabía que era mi hijo. De hecho, no sé si Bad Bunny sepa quien soy yo. Para mi sorpresa me enteré que mi hijo había sido elegido y quien era el artista que iba a interpretar al último momento. Era una entrevista bien confidencial”, compartió la cantante Yaire a El Nuevo Día.

Adam tampoco creía que lo iban a seleccionar.

“Antes que lo eligieran me dijo: ‘Mami, creo que no me van a escoger porque no sé si hice bien el flow’. Yo le respondí: ‘Así es la vida. Si no te escogen seguiremos intentando’, porque él fue quien quiso ir. Como mamá conocemos esta industria y me gustaría que tuviese una niñez normal, aunque no lo es porque él está rodeado de música, de ensayos. Lo tiene en los genes de su papá y de su abuelo materno, Eloy Monroueau”.

Afirma la cantante, recordada por sus éxitos como "Escúchame" y por haber compuesto los éxitos de Olga Tañón "Contigo o sin ti" y "El frío de tu adiós", que Adam se ha ganado lo que tiene por sus propios medios.

“Estoy muy orgullosa de él; este es su momento. He subido cosas a las redes pero no me compete a mí hablar del proyecto porque eso le toca a Bad Bunny. Le estoy muy agradecida a todo el equipo de producción y al mismo Bad Bunny por el respeto y cariño con el cual han llevado a cabo todo el proceso con mi hijo”.

Aunque la orgullosa madre sabe que su niño es muy inteligente, le sorprendido de su talento, de como ha trabajado manejando sus estudios en el tiempo que estuvo fuera de clases para poder hacer su trabajo. “Estoy muy agradecida del Colegio Notre Dame por el apoyo que me han brindado con Adam quien está en sexto grado”.

“Todos, hasta el mismo Bad Bunny, cuya madre es maestra, le han dicho a Adam que tiene que estudiar, ser responsable con sus tareas de la escuela”.

Agregó la artista que a su hijo le gusta la música, pero aquí su papel ha sido como actor. “Estoy sorprendida porque no fue algo buscado. Siempre cuidamos de sus valores y sus principios y buscamos que tenga siempre los pies en tierra firme”.