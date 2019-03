El destacado cellista internacional Yo-Yo Ma unirá su talento en tarima junto a grandes artistas de la música popular del país para celebrar el Puerto Rico Block Party, una gran fiesta cultural para el pueblo que se llevará a cabo el 23 de marzo en la Plaza Minillas, en Santurce. Junto al artista participan Pirulo y su Tribu, PJ Sin Suela, la Tribu de Abrante, Decimanía y el Cuarteto de Jazz del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Esta iniciativa, libre de costo, es patrocinada por la Fundación The Bach Project (Yo-Yo Ma), Fondo Flamboyán para las Artes, XQ The Super School Project y World Central Kitchen (Chef José Andrés). El evento forma parte de la gran gira mundial Yo-Yo Ma The Bach Project, la cual tiene como destino la presentación del gran músico en 36 conciertos y 36 fiestas culturales en seis continentes en los que se incluyen las principales ciudades del mundo, desde New York, Oakland, Chicago, Viena y Barcelona, hasta Nueva Zelanda y San Juan.

El Puerto Rico Block Party, que se realizará al día siguiente del concierto de Yo-Yo Ma en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, comenzará a las 12:00 del mediodía con las presentaciones musicales y la celebración de un sinnúmero de actividades culturales para toda la familia. Entre ellas, se destacan el Taller de Máscaras “Y No Había Luz”, Taller de Baile típico “Andanza”, exhibiciones de arte de la Escuela de Artes Plásticas y la Liga de Arte de San Juan.

Mientras que el artista del pincel Héctor Collazo de “Live Painting” utilizará su creatividad para pintar la bandera de Puerto Rico en un vagón de una finca hidropónica. Además, habrá un mercado agrícola donde se han unido las principales empresas y grupos que se destacan en esta línea.

En la gastronomía se contará con el sabor y variedad de una diversa gama de “Food Trucks” y como parte esencial de este gran proyecto, se presentará el prestigioso chef José Andrés quien estará sirviendo una paella a los presentes.

El Fondo Flamboyán para las Artes, capitaneado por el empresario Luis Miranda, Jr., su hijo el actor, cantante y dramaturgo Lin-Manuel Miranda y la Fundación Flamboyán, son los anfitriones principales de este proyecto músico-cultural en la isla.

El concepto de la gira mundial de Yo-Yo Ma está basada en seis movimientos (“suites”) de la música de Johann Sebastian Bach. Para el magistral cellista la música de Bach es un extraordinario ejemplo de cómo la cultura nos conecta y puede ayudarnos a imaginar y construir un futuro mejor de muchas formas. Además, para él, la cultura no solamente incluye las artes, sino todo lo que nos ayuda a entender nuestro entorno desde la música y la literatura hasta la ciencia y la comida.

“Creo que, a través de la cultura, la forma en que nos expresamos entre nosotros es una parte esencial de la construcción de una sociedad sólida”, expresa el maestro. El Proyecto Bach explora y celebra todas las formas en que la cultura nos hace más fuertes como individuos, como comunidades, como sociedad y como planeta.