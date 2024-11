5 canciones de la escena boricua que debes escuchar antes de que acabe noviembre

Son piezas que merecen que le prestes tu oído y que te lleven a conocer otros sonidos que se originan en este archipiélago. Ojo, esta lista no tiene una jerarquía particular. La intención es recomendarte canciones y artistas que debes agregar a tu playlist.

Cantada a tres voces, ‘Final Fatal’ es la historia de un romance a punto de quiebre total. “No quiero irme, pero tengo que escapar/Amor, es horrible si me tengo que quedar/Otra vez me romperá, al final”. Con este manifiesto, los cantautores boricuas Chango Menas y Rick Moon y la intérprete venezolana Musiana navegan un turbulento descenso hacia el fin de una relación. ‘Final Fatal’ es un relato demoledor donde despuntan las armonías vocales de los intérpretes en una melodía de pop rock alternativo.

Con una estética pop-rock alternativo, el músico libanés Kris Piña y la cantautora boricua Karina Vélez le cantan a un amor que ya no está y que aún cuesta arrancarlo del alma. En el sencillo, producido por el músico Rigoberto Alvarado, Piña y Vélez intercalan versos en español e inglés mientras reflexionan sobre cerrarle finalmente las puertas a un romance. “No creo que he podido/dejar de pensarte/te miento si te digo/que no quiero amarte/y siento que ya no /me quiero sentir igual/pero llegó el verano/y tú ya no estás”, canta la boricua. Con su voz delicada y apacible, Vélez, quien conforma el dúo rigoykarina junto con Alvarado, demuestra una vez más por qué es una de las voces que continúa en ascenso en la escena boricua.