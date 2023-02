El próximo 18 de febrero se cumplen 25 años desde que los intérpretes de música sacra Abraham Velázquez y Bethliza Cintrón decidieron emprender una vida juntos. Aunque aseguran que la fiesta junto a amigos y familiares se dará en algún momento, los también pastores de la iglesia Casa de Pan en Orlando, Florida, decidieron conmemorar la fecha de una forma distinta.

Justo el día de su aniversario, la pareja boricua llegará al Centro de Bellas Artes de Caguas junto a sus tres hijos –Miguel, Moi y Deborah- para presentar el concierto “Amor Forever”. Quienes asistan, manifiestan en entrevista con El Nuevo Día, conocerán su historia de amor y cómo han edificado un hogar estable y equilibrado.

“Yo estoy feliz de estar en mi país, con mucha expectativa de lo que va a pasar el sábado 18. El nerviosismo todavía no entra, me lo estoy disfrutando, pero va a llegar un momento en el que me voy a poner nervioso”, dice Velázquez, quien inició su carrera musical en el 1984 junto a su hermano David.

PUBLICIDAD

Cintrón, por su parte, especifica que la cita musical supone su regreso a los escenarios de la isla después de 10 años radicados en Orlando, Florida.

El repertorio de la velada, según el matrimonio, estará compuesto de las canciones que el público ha hecho suyas y que han sido protagonistas de un sinnúmero de enlaces nupciales. “Van a escuchar todo eso, y mucho más porque traemos temas nuevos”, enfatiza el cantante de 46 años.

Velázquez hace referencia a la canción “Tu amor me alcanzó”. Se trata de una balada dedicada al amor que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Aunque, desde que unieron sus talentos musicales en el 2007, lo hicieron con el propósito de tocar el corazón de parejas y familias, los ministros expresan que jamás imaginaron que sus canciones ayudarían a restaurar tantos matrimonios a nivel mundial. De igual manera, nunca se visualizaron en listados prestigiosos como Billboard ni entre los más escuchados en las emisoras radiales.

“Toda la gloria para nuestro Dios”, exclama Cintrón.

Si bien es cierto que “Amor Forever” tendrá lugar en el Mes del Amor y la Amistad, la realidad es que el espectáculo va dirigido a toda la familia. Los presentes, apuntan, saldrán equipados con herramientas para tener una familia feliz.

Velázquez y Cintrón se describen como “fiesteros”, por lo que traer la celebración a su natal de esta manera fue idea de ambos. Además, a través del concierto, pretenden demostrar que, aún con todas sus diferencias, es posible tener un matrimonio saludable.

PUBLICIDAD

“No somos perfectos, no somos un matrimonio perfecto, no queremos que la gente piense que estamos vendiendo un matrimonio perfecto porque no es así, no existe el matrimonio perfecto. Dios no le está diciendo a la gente que tiene que tener un matrimonio perfecto, Dios quiere que seamos funcionales. Yo en mi función y ella en su función”, dice el músico que ha colaborado con estrellas de la música como Divino, Álex Zurdo y Olga Tañón.

En esa línea, Cintrón comparte tres elementos importantes para que un matrimonio funcione. “Fe, comunicación y decisión”, enumera.

“Porque, la verdad es que la gente dice ‘yo, cuando sea grande, me voy a casar’, ajá, pero, ¿qué vas a hacer con ese matrimonio? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuáles son tus metas como familia? Cuando nosotros tenemos a Dios y sabemos que Él es el fundamento, cuando nosotros nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo y cuando decimos todos los días ‘esto va a funcionar porque Dios está con nosotros’, definitivamente que Dios está con nosotros y nos ayuda”, agrega quien junto a su esposo popularizó canciones como “Contigo” y “Noche tan bella”.

La pareja comunica que, una vez concluya “Amor Forever” el trabajo no termina. Desde su hogar en el denominado “municipio 79 de Puerto Rico”, se dedicarán a componer música nueva, continuar en la formación de líderes y diseñar una nueva estrategia para sus redes sociales que se atempere a estos tiempos.

De igual forma, Velázquez adelanta la idea de producir una serie televisiva relacionada con el matrimonio y la familia. Mediante la producción, también, desean dar a conocer la historia detrás de algunos de sus éxitos musicales.

“Para nosotros es tan importante y tan espiritual la familia y el matrimonio como la salvación. No podemos dejar eso. La gente piensa que eso es menos, que no es tan espiritual como como que Dios te salvó. Una cosa es la experiencia de la salvación y que hemos aceptado a Cristo, pero otra cosa es llevar un matrimonio feliz, estable y funcional. Entonces, ese mensaje siempre va a estar en los labios de nosotros”, incluye el exponente sacro.