La explosión musical que goza hoy día el género urbano, y el reguetón como punta de lanza, junto con la aparición y florecimiento de plataformas digitales de “streaming” musicales como YouTube y Spotify, ha llevado a que semanalmente se estrenen docenas de temas, algo que podría ser peligroso a largo plazo, según comentaron varios veteranos productores musicales del género.

El aviso se dio durante la charla “La historia del género”, como parte del evento Tu Música Urbano Conference, que se está llevando a cabo en San Juan, como antesala a la celebración de los Premios Tu Música Urbano, que se llevarán a cabo mañana jueves, 23 de junio, en el Coliseo de Puerto Rico.

La conferencia contó con productores y ejecutivos musicales de la vieja guardia, así como varios más jóvenes, y que todavía se mantienen activos como fue el caso de Gustavo López, que moderó el panel, así como DJ Nelson, Elías de León, Javier “Cholo” Gómez, Luis J. Ortiz “Coyote”, Álex Gárgolas, DJ Luian, Carlos Javier “Javish” y MC Ceja.

De izquierda a derecha: Elías de León, DJ Luian, Álex Gárgolas, Carlos Javier “Javish”, MC Ceja, Javier “Cholo” Gómez, Gustavo López, Luis J. Ortiz “El Coyote” y DJ Nelson, durante la charla "La historia del género". (VANESSA SERRA DIAZ)

“Todos los que estamos aquí nos hemos beneficiado de las plataformas de ‘streaming’, pero van a una velocidad extremadamente rápida y hemos visto cómo los artistas están tratando de ir a la misma velocidad de ellos con la música”, explicó el locutor y productor Luis J. Ortiz “El Coyote”, quien fue pieza clave para crear la primera emisora de radio de reguetón en la isla, Mix 107.7 FM. El ejecutivo comparó la situación con lo que ocurre en la actualidad con la plataforma de contenido Netflix, la cual lanza semanalmente una cantidad de series o películas nuevas, pero la mayoría no dejan huella ni son exitosas.

“Eso es lo que está pasando actualmente en la música. Salen 20 canciones por decir un número, un viernes y no son fuertes. Tienes 18 que son buenas, pero no son relevantes”, argumentó Ortiz, quien también ha grabado y cantado temas de reguetón bajo su nombre artístico El Coyote The Show. “Creo que los productores y los artistas estamos trabajando a la rapidez de lo que pensamos que es lo que quiere la gente, pero eso quizás no sea la realidad. Creo que hay que analizar y no seguir en el juego de la velocidad de las plataformas y empezar en el juego de producir buena música y buen contenido para la gente”.

En una línea similar se expresó Javier “Cholo” Gómez, veterano productor musical y manejador de cantantes y agrupaciones en diferentes géneros musicales, incluyendo el reguetón. “Pienso que la música se ha vuelto efímera y se ha vuelto más en tirar música por tirar música. Sin embargo, creo que hay que hay que enfocarse más en desarrollar artistas”, comentó Gómez, quien ha sido manejador de figuras como Daddy Yankee, Don Omar, Héctor y Tito, Héctor “El Father” y Farruko, entre otros. “La música se ha vuelto efímera y los artistas se han vuelto ‘influencers’. Esa es la realidad. Tenemos unos artistas que lo que están es inspirando a hacer cosas, pero no a escuchar música y a disfrutar de otras actividades relacionadas”.

Gómez destacó que actualmente hay una avalancha de canciones nuevas sin una estructura fija y sin patrones melódicos, que en corto plazo no tendrán consecuencias en el género, pero sí en un futuro más lejano. “No se va a sufrir hoy ni mañana, porque hay un público consumiendo en el momento lo que está pasando, pero en 20 años más adelante, cuando mires lo que se produjo en estos tiempos, la gente va a seguir escuchando “Noche de travesura”, entre otros clásicos, porque lo de hoy no va a dejar huella”, añádió Gómez, quien fue fundador y socio de Héctor “El Father” en la disquera Goldstar Music. “Tenemos que volver a lo básico, porque la música no ha cambiado en esencia, la música es lo único que te reconecta con los momentos más importantes de tu vida, es el único arte que hace eso. Ese es uno de los elementos más importantes de la música y es algo que no podemos permitir que desaparezca”.

Las charlas de Tu Música Urban Conference continúan hoy en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino San Juan, en el Distrito de Convenciones en San Juan.