Algarete revela el secreto para mantenerse activos: “La música trascendió”

“Trato de explicarlo y la verdad es que no sé cómo describir que las canciones que creamos en el 2000 con la generación de esos tiempos se sigan cantando, pero en los proms. El fuerte de Algarete es cantar en los proms y ver esos chamaquitos cantando las mismas canciones y hasta me quitan en el micrófono está brutal. Todavía me asombro y es de las cosas que no puedo explicar. Ver a los padres atrás gozando y a sus hijos al frente de la tarima es algo que jamás imaginé. Definitivamente, la música trascendió”, sostuvo el vocalista que este año tiene en agenda 29 fiestas de graduaciones.