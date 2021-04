A pesar de las grandes restricciones que se han dado en todos los teatros a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, la cantante y actriz Ana Isabelle se encuentra actualmente en plena semana de cartelera participando del exitoso espectáculo musical “Ana Isabelle & Friends in Concert Stand Back, Sarasota!”

Esto es posible, debido a que dicho espectáculo se presenta al aire libre en la parte exterior del Asolo Repertory Theatre, de la ciudad de Sarasota, en Florida, donde han tomado unas enormes medidas de seguridad para asegurar a sus empleados, el equipo de producción y todos los asistentes del espectáculo. Dicho espectáculo, que estrenó el pasado 14 de abril, estaba pautado para concluir el 25 de abril. Sin embargo, ante el éxito alcanzado, la artista confirmó que se añadieron cuatro funciones adicionales para un total de nueve.

“En noviembre del año pasado recibí una llamada de Michael Edward, director artístico de Asolo Repertory Theatre indicándome que iban a acondicionar el teatro para poder hacer funciones en su exterior (el cuarto en todo Estados Unidos) y quería terminar la temporada de actuaciones con un espectáculo latino”, indicó Ana Isabelle, quien fue la protagonista de la obra “Evita” que se presentó en 80 funciones en dicho teatro en 2017. “Comenzamos a hablar, explorar ideas y le dije que me encantaría llevar mi concepto de artista latina, pero que sería súper chévere que los amigos que yo tuviera en tarima, fueran relacionados al proyecto de ‘Evita’. Así que decidimos utilizar el mismo director, Josh Rhodes, a un sinnúmero de personas del equipo de producción, así como del actor de raíces puertorriqueñas Justin Gregory López, quien caracterizó al personaje de Che en la obra, así como a la mejor pareja bailarines de tango en el mundo, los argentinos Guadalupe Garcia y Junior Cervila”.

El espectáculo al aire libre “Ana Isabelle & Friends in Concert Stand Back, Sarasota!” se presenta en la parte exterior del Asolo Repertory Theatre.

La artista explicó que montaron un espectáculo con influencias latinas, así como anglosajonas. De esta forma, los espectadores pueden disfutar algunas de las canciones originales de Ana Isabelle, como “La vida es bella” o “Yo te recuerdo”, entre otras. Además, canta un medley dedicado a varios musicales de Broadway, que dura 20 minutos, y que incluye canciones de “Frozen”, “Wicked”, “Phantom of the Opera”, “Funy Girl” y “Lion King”.

“También tengo un medley que le dedico completo a la música latina y a las grandes mujeres que nos han representado a nivel mundial. Ahí hago temas de Celia Cruz, de Shakira, de Jennifer López, de Gloria Estefan y de Selena. Este ha sido un concierto que me ha permitido no solo estar en contacto con el público, sino también tener mis raíces”, mencionó la cantante en una llamada teléfonica desde Sarasota. “Eso me hace sentir bendecida y privilegiada. Sobre todo, en este momento histórico en el que las producciones artísticas son tan pocas”. El espectáculo cierra con medley de 14 minutos rememorando la obra “Evita”. En total, el “show” tiene una duración de 75 minutos.

Para la actriz, esta experiencia ha sido sumamente positiva por la buena acogida del público. “Abrimos un fin de semana y ha sido espectacular el ‘feedback’, ya que todos las críticas han dicho que el concierto es maravilloso y que hay mucha energía”, comentó Ana Isabelle, quien participará del musical “In the Heights”, que está en calendario para estrenarse en agosto en el Coliseo de Puerto Rico. “Dicen que es algo que se necesitaba durante esta época. Gracias a Dios todo ha sido bien positivo y la acogida ha sido espectacular”.

Según la cantante, para lograr montar el espectáculo tuvieron que seguir las estrictas reglas y protocolos que fueron establecidas por la unión de actores de teatro Actors’ Equity Association de Estados Unidos que solo permite en tarima a ocho personas. En este caso, el espectáculo cuenta con cuatro músicos y cuatro artistas, incluyendo a Ana Isabelle. Entre las medidas de seguridad está que las sillas del público están acomodadas en pareja, a seis pies de distancia entre ellas y todas las personas, incluyendo los empleados, producción y público deben tener las mascarillas puestas en todo momento. Además, se prohibe ingerir comida o bebida durante el espectáculo.

Ana Isabelle se presentó en 2017 en el Asolo Repertory Theatre como protagonista de la obra “Evita”.

Próximos proyectos

Ana Isabelle espera con ansias los próximos meses, ya que estarán repletos de nuevos proyectos. Esto incluye la animación de un especial de los premios Oscar, que se transmitió el sábado 24 de abril, a las 7:00 p.m. por ABC Puerto Rico, donde presentó los mejores momentos musicales que se han llevado a cabo en la famosa gala de premiaciones. Además, una vez regrese a la isla, continuará participando, dos días a la semana del programa “Primetime” también de ABC.

Además de eso, Ana Isabelle formará parte de la filmación, en los meses de verano, del primer largometraje dirigido por Roselyn Sánchez, llamado “Diario, mujer y café”, en el cual compartirá protagonismo con Marisé “Tata” Álvarez, Karla Monroig y Joealis Filippetti. Además de eso, formará parte del musical escrito por Lin Manuel Miranda, “In the Height”, que está en calendario para entrar a escena a finales de mayo en el Coliseo de Puerto Rico y que contará con la actuación de Éktor Rivera, Dagmar Rivera, Tony Chiroldes, Denise Quiñones y Sara Jarque, entre muchos otros talentos locales.

A la espera del estreno de “West Side Story”

Finalmente, la actriz también está ansiosa por ver finalmente el estreno de la película “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg y donde hace el papel de Rosalía. De hecho, en la noche del domingo, durante la transmisión de los premios Oscar se estrenó el trailer de la cinta, en el que se puede apreciar a Ana Isabelle en una secuencia caminando por un pasillo vistiendo un traje blanco floreado. Esta película estaba prevista a estar en cartelera en diciembre de 2020, pero tuvo que ser pospuesta para la misma fecha, pero del 2021. A pesar de esto, el famoso director ha mantenido al tanto al elenco de la película de distintas maneras. “Spielberg siempre se hace sentir, desde reunirnos en Zoom o enviarnos mensajes de texto. De hecho, para Acción de Gracia nos mandó un mensaje bien bonito”, expresó la artista. “Siempre se hace sentir de alguna manera, para mantenernos con esperanza, porque jamás esperábamos que luego de filmar esa película con tanto sacrificio y tanto amor, se iba a retrasar tanto el lanzamiento”.