Andy Montañez: “El día que me toque la hora del viaje final, estaré preparado”

“Están cayendo hojas blancas en mi cabellera. Por los años que han ido pasando la experiencia sigue madurando. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera. Y mi cuerpo, sí, se sigue agotando cada día más y más”.

Cuando se le pregunta a Andy Montañez con cuál canción quiere ser recordado por el público, afirma sin dudar: “Hojas blancas” –sencillo que grabó con El Gran Combo de Puerto Rico, escrito por Roberto Angleró para el álbum En acción (1973)– aplica perfectamente a mi evolución como ser humano y como artista”.

El Godfather de la Salsa, quien nació un 7 de mayo de 1942 en el barrio Trastalleres, Puerto Rico, fue el primogénito de 18 hermanos.

Crecer en el seno de una familia numerosa y con un padre amante del tango que cada fin de semana invitaba a sus amigos a la casa para compartir alrededor de la bohemia y que también le daba serenatas a su madre provocó de forma inevitable en Montañez su pasión por la música. Antes de incursionar como solista, el artista puertorriqueño fue vocalista de El Gran Combo de Puerto Rico (1962-1976), con el que grabó cerca de 37 discos, y La Dimensión Latina (1977-1980), participando en ocho producciones, decidió en 1980 regresar a Puerto Rico y formó parte de Puerto Rico All-Stars. Ya en 1981 decidió enfocarse en su carrera como solista.

En 2006 recibió junto con Pablo Milanés el Latin Grammy al mejor álbum tropical por AM/PM. Líneas paralelas, estatuilla que se conserva en el Museo Nacional de la Música, en Cuba. Andy Montañez conversó con EL TIEMPO antes de su presentación el viernes 8 de marzo, en el Movistar Arena de Bogotá junto con Maelo Ruiz, Charlie Aponte, Yan Collazo y La 33.

REPRODUCIR Noche mágica con Andy Montañez al honrar al “Sonero Mayor” El veterano cantante homenajeó al salsero Ismael ‘Maelo’ Rivera, durante su espectáculo en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Sus padres, Andrés Montañez y Celina Rodríguez, fueron fundamentales para su carrera. ¿Cree que el apoyo familiar y nacer en una tierra tan musical Puerto Rico fue determinante para ser hoy una leyenda de la salsa?

“La influencia familiar fue vital para confirmar mi vocación como cantante. Por una parte, el ambiente musical que rodeaba a mi padre, fanático del tango y las bohemias; por la otra, el apoyo incondicional de mi madre, que fue mi guía y mi motor, quien me llevó a un concurso con público en vivo, que disfruté muchísimo, pese a los nervios. Esa experiencia fue clave para arrancar mi carrera de aficionado y posteriormente, a mis veinte años, llegar a ser cantante del Gran Combo de Puerto Rico, donde compartí quince inolvidables años con Rafael Itziar y ese selecto grupo de músicos a quien admiraba desde mis inicios y que posteriormente, se convirtieron en compañeros y amigos. Y claro, nacer en Puerto Rico también influyó muchísimo en mi carrera por ser el epicentro de la movida musical en esas décadas, donde Ismael Rivera, Daniel Santos, La Sonora Ponceña, Cortijo y su Combo y posteriormente el Gran Combo, compositores como Rafael Hernández, Pedro Flores y Tito Curte Alonso, y géneros como la bomba, la plena, la danza y los tríos fueron determines para que los focos del mundo se detuvieran en mi amada Isla del Encanto”.

El pasado mes de diciembre, falleció su madre. ¿Cómo ha vivido el duelo?

“La pérdida de mi madre ha sido un golpe muy fuerte. Fue amiga, consejera, la persona que más me amó, fui su primogénito. Ella representó todo, mi mentora, creyó en mí como artista y persona, me impulsó en momentos determinantes de mi vida y a pesar de su partida a los ciento tres años, le agradezco a Papá Dios haberme dado una madre tan especial como Celina. La recuerdo cada día y estará en mis pensamientos y oraciones por siempre”.

Ha tenido grandes pérdidas en su vida; sin embargo ¿siente que la vida ha sido buena con usted?

“La vida ha sido especialmente buena conmigo. Me ha dado todo lo que he soñado, especialmente mi familia además de otras familias en países como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos y Europa, donde cada uno de mis seguidores se ha convertido en un nuevo integrante de mi familia. Me permitió disfrutar de una madre abnegada, mi esposa Xiomara, cinco hijos, nietos y bisnietos, colegas, cultivar amistades alrededor del mundo, salud, y mucha tranquilidad. Me siento privilegiado, soy feliz y agradecido con lo que la vida me ha brindado”.

1 / 12 | Andy Montañez inunda de amor y salsa el Coliseo de Puerto Rico. Ante un recinto lleno en su versión reducida, el también bolerista puso a gritar, cantar y bailar a miles de fanáticos. (juan.martinez1@gfrmedia.com)

Si bien la salsa forma parte del acervo cultural latinoamericano, lamentablemente la presencia de un género como el reguetón lo ha desplazado. ¿Cómo ve el futuro del género?

“La salsa ha sido desplazada por el gusto del cambio generacional, eso es normal. El reguetón, trap y los géneros urbanos pueden ser los favoritos de la juventud, pero todavía existen seguidores de la salsa que llenan estadios, coliseos, además es el género favorito de las fiestas más importantes en mercados como México, Venezuela, Colombia, Perú, por mencionar unos pocos. En mis conciertos, me sorprende ver a tantos jóvenes cantando temas salseros como ‘Casi te envidio’, ‘Un verano en New York’, ‘Te voy a enseñar’ y ‘Pillo buena gente’. La salsa sigue vigente; viene una gran camada de buenos cantantes y soneros que serán el futuro del género”.

¿Qué representó para usted El Gran Combo de Puerto Rico y la Dimensión Latina?

“El Gran Combo lo representó todo. Rafael Ithier fue mi maestro, el apoyo incondicional. Fui parte de la denominada Universidad de la Salsa, tuve la oportunidad con ese gran equipo de recorrer el mundo, de sentir el cariño, reconocimiento y respeto de colegas y seguidores. Una experiencia inigualable, nunca encontraré las palabras precisas para describir y agradecer lo que viví y pasé con mis compañeros en esos quince exitosos años. La Dimensión Latina fue una experiencia más corta, pero igualmente enriquecedora. Salir de mi país, alejarme de mi familia y de mi zona de confort. Ser parte de otra maravillosa agrupación que me recibió con los brazos abiertos, luego de la salida de mi gran amigo Oscar D´ León. Conocer Venezuela me llenó de una energía especial, es mi segunda casa y todo esto se lo agradezco a mi paso por esta agrupación que confió en mi talento. Por cierto, me voy a reencontrar con la Dimensión Latina el 17 de marzo para celebrar el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico”.

Haciendo un ejercicio de retrospección. ¿Se arrepiente de alguna decisión?, ¿en algún momento la fama y el éxito lo afectó?

“Humildemente no me arrepiento de ninguna decisión. He tratado de tener una carrera limpia, alejada de los escándalos y pensando principalmente en mi público, los salseros y cada una de las personas que se acercan en búsqueda de un autógrafo, foto o video, La mucha o poca fama que haya acumulado nunca me ha afectado”.

Ha sido cuestionado por colegas y la opinión pública por su posición ante Cuba y Venezuela.

“Mis posiciones o las opiniones políticas son temas muy personales, no creo que hayan afectado para nada mi carrera en algún momento de mi vida, a excepción, posiblemente, del veto que me hicieron en Miami hace algunos años, que prefiero mantener así, como una anécdota vivida en mi carrera. De política, a estas alturas de mi vida prefiero no hablar mucho. Eso sí, reitero que soy amante de Venezuela, su gente, sus paisajes, tengo un apartamento en Mérida, soy fanático de su cultura musical y gastronomía”.

De tantas canciones que ha interpretado, ¿cuáles lo representan?

“Son varias, pero puedo destacar de mi paso por El Gran Combo de Puerto Rico “Las hojas blancas” de Roberto Angleró, un tema que habla de la madurez, del paso de los años y que nos va llenando de canas a medida que vamos envejeciendo, pero también de experiencia y sabiduría. “Un verano en Nueva York”, también de mi época de El Gran Combo, por haberse convertido en un verdadero clásico para los salseros y “Casi te envidio” de mi discografía como solista, siempre la canto en cualquier tarima y lugar del mundo donde me presente.

¿Cuál es el legado que deja a la música, Puerto Rico, sus hijos y nietos?

“Creo que Papá Dios me regaló una voz privilegiada, mi pasión por la música y el respeto por mi profesión, por mi público, son parte de lo que se pudiera denominar mi legado. El amor por mi Isla del Encanto y el llevarla siempre en mi corazón, creo y me siento un embajador. Para mis hijos y nietos, la disciplina, sesenta años de una carrera hecha a pulso, el cariño que me brinda el salsero alrededor del mundo, la sencillez y la responsabilidad”.

Usted es una leyenda en el género, ¿qué le aconsejaría a los niños y jóvenes que quieren seguir sus pasos?

“Que sigan sus sueños, que confíen en su talento y no desaprovechen las oportunidades. Preparación, disciplina, alejarse de las drogas y ser mesurados en cada paso que den. No perder el norte y tener siempre los pies sobre la tierra; y finalmente, rodearse muy bien, valorar la familia y encomendarse a Papá Dios como guía. Casi se me olvida: un toque de humildad”.

REPRODUCIR Andy Montañez: "Gracias por la solidaridad y por el cariño que nos tienen" Así reaccionó el cantante ante la muerte de su hijo, Andicito Montañez.

A todos, tarde o temprano nos llegará el día de no estar en este plano. ¿Cómo se siente ante la muerte?, ¿le teme?

“La muerte es algo natural. Aunque vengo de una familia longeva, creo que el día que me toque la hora del viaje final estaré preparado, pero en especial tranquilo y agradecido con la vida”.

Hace pocos días anunció que en agosto hará en Puerto Rico un concierto para celebrar sus 60 años de carrera que llamó “Mi primer Adiós”, ¿es su retiro oficial de la música?

“Mi Primer Adiós” es un primer paso para una realidad que es inevitable, no hay una fecha establecida, simplemente quiero iniciar el camino de mi retiro, en mi Puerto Rico natal, donde todo comenzó hace más de seis décadas. Mi retiro definitivo se hará cuando se agoten mis fuerzas, cuando Papá Dios me llame o cuando un dictamen médico me lo recomiende”.

Y finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira Andy Montañez?