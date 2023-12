El legendario salsero Andy Montañez está de luto, luego de que su progenitora, Celina Rodríguez, falleciera este martes en la mañana a los 103 años. La noticia la dió el propio sonero a través de sus redes sociales.

“Acaba de partir una de las personas que más me quiso, y de las que más yo he querido. Mi eterna madre, está con su compañero en el cielo con papa Dios”, escribió Montañez, a la vez que agradeció a todos los que han estado con él en estos momentos de pena. “Gracias a todos quienes me apoyan, y están conmigo y la familia en estos momentos tristes. Los quiero, su hermano de siempre”. El mensaje estuvo acompañado por varias fotos del cantante junto a su madre.

Doña Celina fue madre de 18 hijos, incluyendo al “Niño de Trastalleres”, de 81 años, de quien siempre mostró mucho orgullo.

En una entrevista realizada por GFR Media en 2017, con relación a su cumpleaños número 97, Rodríguez se mostró sumamente contenta y satisfecha por la vida que había llevado. “Estoy bien alegre, primeramente, del Señor que está allá arriba, que nos sostiene a todos. Y de tener una familia tan bonita que el Señor me ha dado, y que me ha dejado llegar hasta estos 97 años, para disfrutarlo, y la familia, los hijos, los nietos, y mis amistades”, expresó en ese momento.

Su nieto, Harold Montañez también mostró su pesar a través de las redes sociales. “Mi abuelita Celín ya está descansando, se fue al más hermoso de sus viajes para reunirse junto al Señor. Ella nos deja un legado único de valores, enseñanza, unión y lo más importante AMOR”, expresó el también cantante. “Cuanto voy a extrañar las videollamadas semanales, escuchar tu voz, cuanto nos reíamos con tus ocurrencias, chispa, jocosidad y regaños sanos. Tengo sentimientos encontrados porque acato la voluntad De Dios, pero también se me ha ido parte de mi ser”.

Doña Celina era una espectadora fiel de los conciertos de su hijo, como ocurrió en 2021 durante un espectáculo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. “Gracias por estar aquí y acompañar a este niño. Porque siempre voy a ser un niño. Me siento súper honrado de contar con ustedes. Hay muchos amigos y parte de mi familia allá abajo. Está hasta la madre que me parió”, exclamó en aquel momento el músico, ante las risas de los presentes al referirse a su madre, quien estaba sentada entre las primeras filas.