Andy Montañez ofrece su “primer adiós” a Puerto Rico en un concierto magistral

“Mi nombre es Andrés Montañez Rodríguez. Nací un 7 de mayo de 1942 en Santurce. En el barrio me conocen como ‘Junior’, el hijo de doña Celina y don Andrés; en Puerto Rico como Andy Montañez; en el mundo entero como ‘El niño de Trastalleres’. Hace 62 años, me dedico al oficio de cantar y la música, me ha dado el privilegio y la bendición de ganarme el cariño y el apoyo de ustedes, mi querido pueblo. Cantando he compartido alegrías y penas. He celebrado la patria. He compartido situaciones sociales. Los he puesto a bailar, a reír, a llorar y también a pensar. Hoy comienzo a despedirme con el corazón lleno de agradecimiento y con el sentimiento de haber cumplido bien la misión”.