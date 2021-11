El exponente de música urbana Arcángel realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta en la red social Instagram en donde visiblemente afectado, hablaba acerca de la muerte de su hermano Justin Santos, de 21 años, en un accidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo.

En la transmisión, se dirigió a la mujer de 46 años que impactó al joven de 21 años mientras transitaba un vehículo todoterreno en el puente Teodoro Moscoso, a quien le ofrece ayuda para que pueda salir de los problemas de alcoholismo que esta sufre, según mencionó.

“Me gustaría ver, hablar con la persona que mató a mi hermano. Porque yo sé que hay millones, cientos de miles de persona con rencor. Yo nunca la he visto, yo no sé quién es. Yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo, porque el alcoholismo es una enfermedad”, dijo el artista a la vez que hizo referencia a los accidentes de tránsito que este ha tenido bajo los efectos del alcohol.

“A esa persona, que el 21 de noviembre, que entró por ese carril por la vía contraria, quiero decirle a esa persona que te llevaste... Sabes lo que hiciste cab#%& , pero yo no te odio, ¿por qué? Porque tú y yo sufrimos de la misma enfermedad. Yo lo que voy a hacer es ayudarte. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo sé que esa señora no mató a mi hermano, porque ella dijo ‘me voy a meter aquí y voy a aprovechar esta nota que yo tengo y voy a ver si mato a alguien’. Yo sé que ella no hizo eso queriéndolo hacer. Al igual que yo que no me estrellaba contra todo el mundo queriéndolo hacer”, comunicó el artista, quien durante el Día de Acción de Gracias compartió por sus “stories” varios mensajes que incluían todos los motivos por los que agradecía a Dios, perse al fallecimiento del menor de sus hermanos.

“Que fue un acto irresponsable, sí; que se llevó una vida inocente, sí; que le arrebataste un hijo, un hermano, un amigo a mucha gente, sí. Pero a la misma vez no fue de maldad porque todo fue bajo los efectos de una gran enfermedad de la cual yo también sufro”, aceptó compungido.

“Le voy a dar un abrazo”, añadió en llanto. “Yo la quiero abrazar a usted y decirle que acepte mi ayuda. Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esta persona, que acepte la ayuda que tengo pa’ ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor”, expresó el intérprete de “Sigues con él”.