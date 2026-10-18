Así fue el concierto de LUVA en el Bellas Artes de Caguas

El cantante puertorriqueño LUVA demostró en la noche del sábado su potencia vocal, versatilidad interpretativa y dominio escénico durante su concierto “Vivir mi vida”, Centro de Bellas Artes de Caguas.

El salsero puertorriqueño, que se destaca por su tributo a Marc Anthony, presentó un espectáculo cargado de emociones, romanticismo y salsa, acompañado de los artistas invitados Richard Martínez y Jota Ruiz, en una noche que celebró la música, sus raíces y su talento interpretativo.

LUVA combinó salsa, baladas, boleros y varios homenajes a grandes figuras de la música tropical.

El espectáculo comenzó con los temas “Tu amor me hace bien”, “Cambio de Piel”, “Adicto a Ti” y “Vamos a darnos tiempo”. Posteriormente, el artista continuó con un repertorio que integró éxitos como “Palabras del aLma”, “Llegaste a mí”, “Qué precio tiene el cielo” y “Contra la corriente”.

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Uno de los elementos destacados de la presentación fue la versatilidad vocal de LUVA, quien transitó entre las exigencias rítmicas de la salsa y la sensibilidad de las baladas, interpretando canciones como “Te sigo amando”, “Almohada”, “¿Y cómo es él?”, “Ódiame” y “Escándalo”, esta última en versión de bolero.

La velada también contó con la participación del músico Pedrito Guzmán, quien aportó el sonido del cuatro puertorriqueño durante la interpretación de “El último beso”, en un segmento que incorporó instrumentos acústicos.

Homenaje a Héctor Lavoe y Willie Colón

Uno de los momentos especiales del concierto fue el homenaje a las leyendas de la salsa Héctor Lavoe y Willie Colón, mediante un medley que incluyó “Che Che Colé”, “La Murga”, “Ah Ah Oh No” y “Mi Gente”.

En este segmento se integraron los artistas invitados Richard Martínez y Jota Ruiz, este último también desde la trompeta, aportando una nueva dimensión musical al espectáculo. Ruiz contó, además, con un espacio como solista.

El concierto continuó con la interpretación de “Aguanile”, uno de los temas de mayor exigencia vocal.

El artista dedicó, además, un segmento especial a Puerto Rico con las interpretaciones de “Lamento Borincano” y “Preciosa”, dos composiciones emblemáticas que resaltan el orgullo, la identidad y el amor por la patria.

Interpretó los temas “Demasiado Tarde”, “Escríbeme”, “Enchulao”, “Libre” y “Me voy ahora”, esta última grabada junto al reconocido salsero Ismael Miranda.

El espectáculo contó con la animación y participación de Héctor “Titito” Santiago, quien estuvo a cargo de intervenciones e interacciones con el público, aportando dinamismo a la producción.

El cierre estuvo a cargo de “Vivir mi vida”, tema que dio nombre al espectáculo y representó el espíritu de una noche dedicada a la música, la celebración y la perseverancia.