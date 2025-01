Monumental fila en Naranjito: joven paga $918 por boletos para concierto de Bad Bunny

El llamado pueblo de Los Changos fue un punto de trasnoche al recibir a cientos de decenas de personas que pernoctaron en la plaza, en el exterior de la parroquia San Miguel Arcángel y las calles del municipio. Desde el lunes en la tarde, llegaron los primeros fanáticos del artista urbano, pero no fue hasta el martes que las personas comenzaron a ocupar la plaza con casetas de campaña, sillas de playas y neveras portátiles para poder adquirir boletos para las primeras funciones, destinadas a residentes de Puerto Rico, de la residencia “No me quiero ir de aquí” que comenzará en julio de este año y podría extenderse hasta septiembre, según la demanda y el furor por ver al intérprete que lanzó su sexto álbum de estudio “DeBí TiRAR MáS FOTos” .

En Naranjito, San Juan, Arecibo, Cayey, Ceiba, Humacao, Lajas, Ponce y Mayagüez se distribuyeron hoy, a partir de las 10:00 a.m. las tarjetas con un código QR y un “PromoCode”. De esta forma pudieron adquirir sus boletos. Los costos de los boletos comienzan en los $35 en Nivel Superior y alcanzan los $250 para Arena.

En el caso de las personas que estuvieron en Naranjito desde el lunes en la tarde, el ambiente que se vivió fue de celebración. Hubo rumba, bailes, juegos de dominó, parranda, pleneros, competencia de ejercicios, casetas de campaña, algunas con mattress inflables, televisores y generadores eléctricos y consolas de videojuegos. En fin, que los fanáticos de Bad Bunny se las ingeniaron para pasarla bien en medio de la extensa fila conformada por miles de personas que abarrotaron al pueblo de la montaña que hace años no recibía tanto público, más allá de la celebración de unas fiestas patronales que comprenden varios días.

“Llegué el lunes a la 5:00 de la tarde y me trajeron un platito de arroz blanco con dos huevitos. Esa primera noche éramos con 40 en la plaza. Ayer, martes, empezó a llegar todo el mundo y te diría que unas 550 pasaron la noche aquí. Nos hemos turnea’o. Mi hermana llegaba…yo iba a la casa, me bañaba, dormía y regresaba. Igual mi hijo. Hemos dormido en las sillas de playas, pero hay gente que durmió en casetas. Hemos comido de todo… salchichas, pan, Mega Té, quesitos. La verdad es que la hemos pasado muy bien”, narró Serrano antes de recibir la tarjeta de QR para poder acceder para la compra de boletos de las primeras funciones de la serie de conciertos “No me quiero ir de aquí”.