Con fe y jugando dominó: Fanáticos de Bad Bunny esperan conseguir boletos en el Coliseo de Puerto Rico

Hato Rey - La esperanza es lo último que se pierde y con esto en mente, casi 50 fanáticos se encuentran acampando a las afueras del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot desde antes que se anunciara la residencia artística de Bad Bunny, a la expectativa de lograr conseguir boletos para alguna de las funciones.

Paola Nieves fue la primera en llegar al “venue” localizado en Hato Rey tan pronto vio las sillas de plástico que aparecen en la portada de “DeBí TiRAR MáS FOTos” frente al recinto de espectáculos, lo que catalogó como como “una señal” de que algo estaba a punto de suceder. “Llegué a la 1:00 p.m. de ayer (domingo). Estábamos a ciegas, todo era expectativas”, comentó la joven de 21 años en entrevista con El Nuevo Día durante un recorrido por el área.

La estudiante universitaria recordó el verano del 2022 cuando el artista urbano llevó a cabo su gira “Un verano sin ti” y decenas de boricuas llegaron hasta el Choli para la compra de boletos. “Vimos el corazón encima y no había anunciado fechas y llegué… caché por suerte, casi nunca cacho taquillas para Bad Bunny porque la reventa es demasiado. Venden a mil dólares una taquilla, yo soy una estudiante y trabajo, no puedo pagar eso y yo quiero verlo. Me encanta y soy fan de él”.

Sin embargo, podría ser que en esta ocasión no corra con la misma suerte. En horas de la tarde la producción del evento anunció la logística para la venta.

Según se informó, las primeras nueve funciones (11, 12 y 13 de julio; 18,19 y 20 de julio y 25, 26 y 27 de julio) están reservadas para residentes de Puerto Rico, y la venta de boletos será presencial, a través de un mecanismo de códigos QR distribuidos en nueve puntos. Para las primeras seis citas, la venta será el 15 de enero, a partir de las 10:00 a.m. Se anunciará más adelante cómo se pueden adquirir las entradas de las últimas tres fechas del mes de julio.

“Es muy buena idea. Casi siempre nos quitan la oportunidad en todos los conciertos de ver un concierto más barato. Vienen para acá y nos quitan esas oportunidades”, agregó por su parte Karina Nieves, de 27 años.

Para las siguientes fechas, que serán todos los viernes, sábados y domingos de agosto, la preventa de boletos comenzará a las 11:59 p.m. del 14 de enero. Es necesario llenar un registro con la información de preferencia de fecha de asistencia para completar el proceso de acceso a la preventa.

El diagrama de precios compartido por la producción del espectáculo muestra que estos son los costos de los boletos:

Arena: $250

Arena/Nivel Principal: $175

Nivel Principal: $125-$150

Club Seats: $150

Nivel Superior: $35-$80

Puntos de distribución

Arecibo: Coliseo Manuel “Petaca” Iguina

Cayey: Estadio Pedro Montañez

Ceiba: Plaza Pública de Ceiba

Humacao: Coliseo Emilio E. Huyke

Lajas: Plaza de La Parguera

Mayagüez: Palacio de los Deportes

Naranjito: Plaza Pública de Naranjito

Ponce: Complejo Ferial de Ponce

San Juan: Plaza del Mercado de Río Piedras

Con conocimiento de esto, los fanáticos de Benito Antonio Martínez Ocasio de la isla no pierden la fe y apelan al buen corazón del Conejo Malo para poder comprar sus boletos luego de horas bajo el sol y el sereno.

Cabe destacar que los jóvenes que se encuentran acampando en el Choliseo tuvieron que moverse a otro punto del área, cercano a la entrada de la estación Hato Rey del Tren Urbano por órdenes de la Policía de Puerto Rico.

“Cuando yo llegué puse las sillas debajo de boletería y la Policía me dijo que si no me salía de allí me iban a llevar arrestada. Yo no quiero problemas con la ley, no quiero hacerles el turno fastidioso y cogí mis cosas aquí, que es sector público”, aseguró Nieves.

“Bad Bunny por favor te estamos esperando”, suplicó Nieves, quien tiene tatuado en su brazo el corazón del álbum “Un verano sin ti” y aseguró se realizará otro del sapo concho. “Llevamos largas horas aquí, durmiendo, no hay baño. Conseguimos café. Nos hemos vuelto familia, te estamos esperando. Somos 47 personas que estamos ansiosos por verte, aunque sea para jugar dominó”.

En otro lado, un grupo de cuatro jóvenes se encontraba tranquilo jugando dominó sentados en sillas de playa, guardándole el “spot” a un amigo que llegó horas antes. “Nuestro amigo estaba haciendo la fila y tuvo que irse al trabajo, entonces vinimos aquí a jugar mientras llega. Él hizo la fila de ‘Un verano sin ti’, se había ido y a la hora llegaron entregando taquillas y él tiene esperanzas de que eso vuelva a suceder”, explicó Jael Rodríguez, de 19 años.

¿Cuáles son las expectativas?, preguntó este medio a los presentes.

“Realmente la fe es lo último que se pierde. Estoy esperando que, si es posible, que abran para poder comprar. Yo voy a seguir esperando, no me voy a quitar de aquí. Ya he estado un día completo, puedo estar más. Estoy preparada”, recalcó Nieves a la espera de recibir señales de la producción de Bad Bunny.

De ocurrir el milagro que estos fanáticos esperan y lograr conseguir los boletos en el Choliseo, los jóvenes cuentan con una lista en una libreta con el nombre e información de las 47 personas que se encuentran allí.

Finalizando, el productor Alejandro Pabón, de Move Concert expresó en el programa Jugando Pelota Dura que se transmite por TeleOnce, que ya más de medio millón de personas se han registrado en la plataforma a la espera de conseguir boletos. “Ya con eso estaríamos vendiendo todas las funciones”.