Así se escucha el nuevo tema “El toque” de Daddy Yankee

El cantante, compositor y productor Daddy Yankee regresó a la escena musical con su primer álbum de estudio “Lamento en baile”, tras su retiro hace tres años de los escenarios urbanos.

La nueva producción se lanza hoy, jueves, 16 de octubre, bajo el sello DY Records. Daddy Yankee se despidió en diciembre de 2023 del reguetón en la serie de conciertos “La última vuelta”, donde hizo público su conversión al cristianismo, pese a desde el 2016 ya había dado el paso espiritual.

El proyecto musical llega acompañado del estreno del sencillo “El toque”, cuyo video musical fue filmado en Corea del Sur.

Grabado durante uno de los momentos más desafiantes de su vida, puesto que el artista atraviesa un extenso pleito legal tras su divorcio con su exesposa Mireddys González, el álbum “Lamento en baile” representa un renacimiento personal y creativo. En este nuevo capítulo, Daddy Yankee transforma el dolor en ritmo y la reflexión en alegría, en lo que para él significa uno de sus álbumes más inspiradores y enérgicos de su carrera.

“Con Lamento en baile quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo”, expresó Daddy Yankee en declaraciones escritas.

Este trabajo, el primero tras su retiro formal en 2022 con “Legendaddy”, se presenta como una pieza central en su nueva etapa como artista con “música con propósito”, según dijo a Billboard el artista. El título del álbum, tomado del Salmo 30:11, es más que simbólico, ya que refleja su tránsito del dolor a la sanación, según dijo.

El álbum incluye temas como “Quién es Dios,” “Tan invitao’,” “Gloria,” “Toy hermoso,” “LEB” y “Jezabel y Judas,” esta última con una poderosa narrativa y el inconfundible toque del legendario productor Sergio George, quien ya había colaborado con Daddy Yankee en los éxitos “De vuelta pa’ la vuelta” y “Bonita.”

“LEB,” que también da nombre al álbum, es una palabra que significa “corazón” — el centro del pensamiento, la reflexión y la toma de decisiones.

El primer adelanto del álbum, “Sonríele,” se lanzó el pasado 10 de julio desde Bushwick, Nueva York, revelando un lado más íntimo del artista y conectando profundamente con sus raíces musicales y personales. El tema ha tenido una gran acogida y escuchados por miles de personas en las diferentes plataformas de música.

“El Toque” y el álbum completo “Lamento en baile” estarán disponibles en todas las plataformas digitales a través de DY Records.